Alcalde de Arequipa: El juez me condenó con la misma tesis aplicada a Abimael Guzmán

Fiorella Montaño-Juan Soto

En esta entrevista el alcalde considera que el juez anticorrupción Max Vengoa construyó su teoría para darle seis años de prisión. "Me investigaron como coautor de colusión pero me condenaron por autoría mediata", dice.

La acusación fiscal dice que el proyecto sufre un aumento de 350% en su gestión.

El proyecto nace el 2008 con 9 cámaras, motocicletas, casetas de seguridad ciudadana e indumentaria para el personal de Serenazgo. Se aumenta a 20 cámaras en 2011. Si 20 cámaras cuestan millón y medio y 40 cámaras 2 millones 100 mil, haciendo el análisis de costo beneficio, se toma la decisión de duplicar. El informe de Contraloría dice que yo desde candidato ya pretendía defraudar al Estado porque en mi plan de gobierno puse que iba a comprar cámaras.

¿Pero sí hizo esa promesa?

Sí pero, ¿todos los que ponen en su plan de gobierno quieren defraudar al Estado? No podemos ser ligeros. Así no se administra justicia.

Se cuestiona el cambio del expediente "de obra a servicio" para beneficiar al postor, este solo estaba acreditado para dar bienes y servicios al Estado y no ejecutar obras.

Eso no se me imputa a mí (...) Pero se demostró en juicio que la mayor parte del proyecto era adquisición de bienes. La Ley de Contrataciones señala que cuando los insumos son mayoritariamente bienes, la contratación debe ser por compra de bienes.

También se le condenó por los pagos a la empresa. Usted dice que no ve pagos, pero siendo la principal autoridad, no debería desentenderse.

Al contrario, eso sí podría ser un atisbo de corrupción (beneficiando a algunos). A mí no me dicen a quién pagan y a quién no.

Pongámonos en el escenario de que no es su competencia, pero sí hubo irregularidades en lo demás.

No lo sé.

Lo dice la investigación fiscal, luego lo refrenda un juez anticorrupción.

La fiscalía no investiga nada. Agarra un informe de la Contraloría y no hace un contraste.

En concreto, hay varias irregularidades e indicios de que se quiso favorecer a esta empresa hasta en las cotizaciones. En el anterior proceso, el juez lo limpia a usted pero condena a los demás.

El gerente no. La Contraloría también absuelve al gerente y sanciona administrativamente a los demás. Pero dice que la sanción es administrativa. De ahí advertir responsabilidad penal es delicado.

La Contraloría lo acusa de obstruir la justicia, no quiso entregar información del proceso.

Eso es falso. En el 2013, cuando la Contraloría hace su auditoría, la directora de esta acción de control va a Logística a requerir documentos. Por más auditora que sea, debe sacar un documento y llenar el cargo. Se los sacaba como si estuviera en su oficina. Le negaron mientras no cumpla el requisito. Entonces llaman a una fiscal y acuden a mi despacho. Les dije que si querían los documentos, los daríamos en el plazo razonable. La ley dice 7 días hábiles, sin embargo, le dimos en 48 horas y llenamos un acta.

En la resolución judicial lo señalan como "el hombre detrás de la colusión".

Esa teoría es fascista.

¿No existe la omisión voluntaria?

A mí nunca se me denuncia por autoría mediata, sino como coautor del delito de colusión y me sentencian por autoría mediata. Si te imputan un hecho debes defenderte sobre ello. El juez no puede ir más allá de lo que dice el fiscal.

Con todo lo actuado, el juez ha entendido que sus omisiones fueron voluntarias.

No puede haber colusión por omisión. Según el código penal, la concertación no se hace por omisión. Este es un delito de encuentro. No hay prueba donde yo le haya dicho a los funcionarios que ayuden a algún postor. Al postor no los conozco, no tengo vínculos.

Pero sí conocía al proyectista.

Lo trajo el subgerente de estudios y proyectos a mi despacho, para que haga el expediente técnico, y nos vendió la idea de hacer una smart city.

A los otros funcionarios sentenciados usted los defendió cuando era alcalde de Alto Selva Alegre. A Lipe Lizárraga lo inhabilitan y usted lo mantuvo en el cargo. Él participó en su campaña para la alcaldía de Arequipa.

El señor Chilo trabajó conmigo 2 años, no trabajó más. Lipe Lizárraga, hasta que estuvo sancionado. El gerente municipal sí trabajó conmigo y yo creo en su honestidad. El informe de la Contraloría estuvo sesgado y redactado para hacer daño. No hay que sacar de contexto, ese informe es fruto del operativo Misti, consecuencia de una denuncia que hace el exalcalde de Vítor contra la Contraloría (una abogada que se hizo pasar por trabajadora para extorsionar autoridades). Pareciese que la consigna era buscar varios responsables.

No solo es el informe de Contraloría, también la investigación fiscal y luego el juez. ¿Tres instancias pudieron haberse equivocado tanto?

El fiscal debió contrastar lo que dice el informe de Contraloría. El Poder Judicial en su sentencia lo que hace es traer teorías nuevas que no han sido puestas en discusión en juicio. Se hace referencia al aparato organizado de poder que es muy delicado. Si investigan, esta es una tesis que se le aplica a Abimael Guzmán. Hace referencia al incumplimiento del deber de garante (nunca debatidos).

¿Le aplicaron la misma tesis que a Abimael Guzmán?

No creo, así se lee en la sentencia. También me ponen autoría mediata, no hay colusión donde el autor sea mediato. Colusión por omisión, eso puede existir en la doctrina, pero no en el código penal y con eso me han sentenciado. Yo solo pido que se esclarezca. No porque sea alcalde me van a sentenciar, sino que exista rigurosidad y objetividad.

Surge una serie de sospechas porque el magistrado que lo absolvió, Roberto Salas Vilca, fue condenado por corrupción.

¿Y qué hago yo? No entiendo. Mira lo que dices ah, es muy delicado. Esa es una conjetura extremadamente grave.

Pero no es una conjetura solamente periodística, sino de la opinión pública.

Pero es muy delicada. En tal caso, ahí está la sentencia. Cuando la sentencia es apelada, la Sala dice que investiguen y motiven mejor la delegación de facultades e informen de asesor legal externo.

Ese juez es sancionado justamente por su caso.

Por dilatar el proceso, ¿y sabes quién le pedía al juez adelantar el proceso? Nosotros. Porque ya venía la campaña para las elecciones provinciales y para nosotros era importante saber que esto se resuelva ya. v