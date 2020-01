Sunedu denegó licenciamiento a universidad privada

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) denegó el licenciamiento a la Universidad Seminario Evangélico de Lima (USEL). Con ello, hasta la fecha hay 87 instituciones con permiso para funcionar y 41 universidades y escuelas de posgrado que deben cerrar en un plazo máximo de 2 años.

La mencionada casa de estudios deberá iniciar un proceso ordenado de cese de actividades, supervisado por la Sunedu, en el tiempo mencionado, pues no pudo demostrar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) que la Ley Universitaria detalla.

Este centro de estudios tiene 5 años funcionando. Ofrece once programas de estudio (7 de pregrado y 4 de complementación curricular). Trescientos cincuenta y siete estudiantes llevaban clases allí.

Sus administradores no presentaron un cronograma de actividades para subsanar las observaciones que se les indicaron en un principio. Tampoco destinaron un presupuesto para ejecutarlas.

Sunedu explicó que le denegó el licenciamiento por las siguientes razones:

· No cuenta con una propuesta académica consistente, lo cual no permite que los estudiantes tengan una información precisa sobre el proceso formativo de los programas de estudio ofertados.

· Los programas de complementación curricular no estaban alineados a lo establecido en la Ley Universitaria, esto, en la cantidad de créditos necesarios, desarrollo curricular y duración de los semestres académicos.

· El reglamento de admisión de la universidad no considera todas las modalidades de admisión, ni cuenta con información consistente sobre la admisión, lo cual impacta en la capacidad de planificación del servicio. Por otro lado, su reglamento de grados y títulos no está alineado con la normativa vigente.

· La SUNEDU ha detectado que no existe una articulación entre la planificación y la documentación institucional correspondiente a la investigación. Tampoco se evidencia que los responsables del órgano encargado de la investigación cumplan con los perfiles requeridos. La universidad, asimismo, no ha demostrado contar con el presupuesto necesario para el desarrollo de los proyectos y líneas de investigación.

· El código de ética de la Universidad no define sanciones. Tampoco se establece una política institucional antiplagio, más allá del uso de software especializado.

· Respecto a su plana docente, los docentes vinculados a la investigación no cuentan con horas para investigar ni experiencia en investigación. Asimismo, se ha corroborado que USEL contrató docentes con grado académico de bachiller que no evidenciaron haber ejercido la docencia antes de la vigencia de la Ley Universitaria.

· Adicionalmente, la casa de estudios tampoco ha regulado debidamente los procedimientos para gestionar la selección, promoción y la evaluación de desempeño docente, ni ha ejecutado un plan de capacitación docente que responda a las necesidades de capacitación a partir de un diagnóstico sobre las competencias de sus docentes.

· No cuenta con los documentos de gestión para la contratación, fiscalización, ejecución y conformidad de los servicios realizados de mantenimiento, lo que no garantiza su adecuado desarrollo.

· En cuanto a los servicios complementarios, se identificaron inconsistencias en los presupuestos presentados y procedimientos que no garantizan la continuidad de los servicios sociales, de salud, de seguridad y deportivos. Asimismo, el personal encargado de los servicios de salud en la universidad no cumple con el perfil requerido.

· La universidad no asegura el funcionamiento del órgano encargado del seguimiento a sus egresados. Asimismo, no se evidencia que cuente con convenios que hayan beneficiado a los estudiantes y egresados, lo no que facilitaría su inserción en el mercado laboral.

· Según el análisis de los estados financieros presentados, los servicios educativos generaron pérdidas y falta de liquidez, por lo que no se garantiza la continuidad y sostenibilidad de su gestión académica y administrativa, y por ende, del mantenimiento de las CBC en el mediano y largo plazo.