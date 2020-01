Elecciones 2020: ¿Qué hacer si me eligen como miembro de mesa en la fila?

Este domingo 26 de enero se llevarán a cabo las Elecciones Congresales 2020. Para este evento cívico se han elegido, mediante sorteo, las personas que ocuparán los cargos de presidente, secretario y tercer miembro. En caso de no cumplir con este deber las personas se harán acreedoras de una multa.

En dicha situación, los integrantes presentes en el local de votación deberán escoger las encargados de las mesas de sufragio. Conoce cómo actuar en estos casos.

Elecciones 2020: ¿Qué pasa si me niego a ser miembro de mesa?

Los miembros de mesa están conformados por seis personas: tres titulares y tres suplentes. El cargo de presidente es desempeñado por el ciudadano que haya sido designado como primer titular y el de secretario el segundo titular. De acuerdo a la ley, todos ellos deben llegar a las 6:30 de la mañana para instalar la mesa.

“Si a las 8:30 a.m. no se puede conformar la mesa de sufragio por la ausencia de algunos de ellos, porque se necesitan tres miembros de mesa, se elige a un elector de la cola – no necesiarmente el primero – para que asuma el cargo”, indicó Juan Heredia, especialista en capacitación y educación electoral de la ONPE.

Elecciones 2020: ¿En qué casos me puedo negar a ser miembro de mesa 2020?

El cargo de miembro de mesa es irrenunciable salvo que el ciudadano tenga algún impedimento grave físico o mental, ausentarse del país o tener más de 70 años de edad.

“La ley establece que cualquier ciudadano que es convocado para integrar la mesa, lo tiene que hacer de manera obligatoria, porque es una designación que viene de una autoridad. No obstante, el miembro de mesa que está haciendo la designación si tiene que fijarse que la persona no tenga ningún impedimento físico, que no sea una persona en estado de gestación o niño en brazos. Todos los demás ciudadanos tienen que asumir el cargo que tienen designado”, Heredia para La República.

Elecciones 2020: ¿Hay multa si llego temprano y me niego a ser miembro de mesa?

“En caso de negarse, se pagaría la multa igual que el miembro de mesa sorteado que no se presentó a la instalación, que son 215 soles”, indicó el funcionario de ONPE.

Si decides faltar a tu labor de instalar tu mesa de sufragio como miembro de mesa, según la ONPE, la multa ascendería a lo siguiente:

Multa Monto Multa a distrito no pobre 2% UIT 86 soles Multa a distrito pobre no extremo 1% UIT 43 soles Multa a distrito pobre extremo 0.5 % UIT 21.5 soles Multa al miembro de mesa omiso 5% UIT 215 soles

¿Cuándo son las elecciones 2020?

Las Elecciones Parlamentarias 2020 se realizarán el domingo 26 de enero de 2020. Cientos de peruanos mayor de edad acudirán a las urnas a emitir su voto por el candidato al cargo de congresista de su preferencia.