Un vecino de la zona donde se produjo la deflagración de gas en Villa El Salvador grabó a un hombre que fingió haber sufrido quemaduras durante el incendio para poder reclamar alimentos y otro tipo de insumos en los centros de acopio ubicados en el lugar de la tragedia.

El video fue compartido en la cuenta de Twitter Fuerza Blanquirroja. La persona que graba, evidentemente indignado, le reclama al falso damnificado al darse cuenta de que lo que llevaba en la mano no era un vendaje por quemadura sino un yeso.

El sujeto intentó justificarse diciendo que se trataba de una fractura que había sufrido, no obstante, también parecía ser mentira, pues cuando le golpearon el yeso ni siquiera mostró alguna dolencia.

Al no poder justificarse y al ver que otros vecinos de Villa El Salvador se daban cuenta de su mentira, al punto de empezar a reclamarle, el sujeto no tuvo otra opción más que huir, no sin antes bajar de la maletera de su auto, de placa C1R-376, toda la ayuda que había recogido.

Eran numerosas bolsas y cajas con alimentos no perecibles, agua y productos de primera necesidad, las cuales estaban listas para ser llevadas por el inescrupuloso, a pesar de no estar dentro de las víctimas del incendio.

“A mí me duele porque son mis vecinos (…) Miren su cara de porquería, miren cómo se quiere aprovechar de la gente. ¡Basura!”, exclama el autor del video, quien pide a las autoridades que el inescrupuloso sea identificado.

Según información de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), el auto Toyota Yaris de placa C1R-376 es de propiedad de Raúl Curi Carrasco, sin embargo, se desconoce si se trata de la misma persona que aparece en el video.