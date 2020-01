La muerte apareció desde el interior de un camión de gas

“Aquella imagen de ese niño no se me olvidará jamás”, cuenta Olinda Alcira Chávez Goñón. Ella se encontraba en una casa que recién había ocupado hacía dos días cuando un menor de 9 años entró gritando desesperadamente: “ayúdenme, ayúdenme, no me quiero morir”.

El niño tenía parte del cuerpo ardiendo en llamas. Su llanto y suplicio se le quedarán grabados durante mucho tiempo a Olinda. “Podía ver el sufrimiento en su mirada, corrí al lavadero y le eché bastante agua y salimos corriendo para llevarlo al hospital”, cuenta mientras lleva a su bebé sobre la espalda.

“Vi una inmensa ola de fuego naranja que alcanzó a muchas personas que corrían”, dijo Alejandro Meza tras salvar del fuego a su familia.

Olinda y Alejandro sobrevivieron de milagro a la deflagración del gas licuado de petróleo (GLP) de un camión cisterna que sufrió la rotura de una válvula de seguridad al cruzar un desnivel, en Villa El Salvador.

La tragedia causó la muerte de 6 personas y otras 43 quedaron heridas de consideración, muchas de ellas en estado crítico al sufrir graves quemaduras en más del 80% del cuerpo.

El combustible licuado que transportaba el vehículo originó focos de incendios que destruyeron también 24 viviendas, automóviles, motocicletas. Unas 100 familias quedaron damnificadas.

Puertas metálicas y calaminas quedaron dobladas como un papel. Muebles chamuscados. Artefactos electrodomésticos quemados. El barrio quedó conmovido. El paisaje alrededor de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar era de destrucción, como una zona de desastre.

La cisterna A2X- 847 era pilotado por Luis Guzmán Palomino. Lo trasladaba desde la planta de Transgas hacia un establecimiento de servicios de combustible. Nadie se explica cómo conducía esta unidad que tiene 83 infracciones al reglamento de tránsito, desde el 2001 hasta diciembre del 2019.

Una ola de fuego

El desplazamiento del vehículo era normal hasta que al promediar las 6:50 de la mañana el chófer se vio obligado a frenar bruscamente en un declive que cruza la vía principal (Pastor Sevilla) y la vía transversal (Villa del Mar). Una válvula de seguridad ubicada detrás de la cabina del conductor se fracturó y provocó la masiva fuga de combustible que originó una amplia nube de gas, la cual en cuestión de segundos se fue extendiendo por la zona hasta que encontró puntos de ignición.

Emma Castillo, quien iba al mercado, explicó que su esposo trató de ayudar a retirar a los curiosos por lo peligroso de la situación: “Había gente que hacía fotos y videos y se acercaba para ver de cerca”.

Un video muestra cómo el GLP emanaba del camión como una gran nube blanca y se expande por la vía.

Una cuadra abajo, en la avenida Villa del Mar, el chofer de un automóvil encendió el motor y el vehículo estalló en llamas alcanzando a otras dos camionetas allí estacionadas, todas se impregnaron con gas.

Los fogonazos de llamas, activadas por el combustible volátil, avanzaron como una rápida ola hasta el camión. Se produjo, entonces, un inmenso hongo de fuego.

Caos y muerte

La deflagración fue enorme, una ola de calor llegó a un transeúnte, de unos 40 años, que ardió como una tea humana sin que nadie pudiera hacer nada. Su cuerpo carbonizado quedó tendido a un lado del camión cisterna. En la morgue fue identificado como Juan Orlando Valladolid Loayza, de 50 años.

Inicialmente se sospechó que era el chofer del camión, Luis Guzmán Palomino (72), pero este fue detenido luego de entregarse en un hospital.

“Pasé el desnivel y reventó el tanque. Apenas escapó el combustible salí del camión, quise llamar a los bomberos pero todo estaba lleno de gas, el celular lo tenía en la cabina y me fui a una clínica en una mototaxi”, dijo el conductor. Al caos que siguió al accidente, se sumó el incendio en un chifa y en una farmacia. Veinticuatro casas ardieron en llamas o resultaron con daños producto de la onda expansiva.

La fuga masiva de gas fue encontrando cocinas prendidas, chispas de vehículos y otros puntos de ignición que desencadenaron una tragedia a plena luz del día.

Varios transeúntes que tenían la ropa impregnada de gas ardieron y corrían desesperados. Otras personas salían de sus viviendas con sus ropas en llamas. “Parecía una película de terror”, dijo Benedicta Jiménez.

Dos menores y una joven de 18 años no resistieron las quemaduras y fallecieron luego. Los heridos fueron trasladados al hospital de emergencia de Villa El Salvador y luego serían llevados a otros nosocomios.

Dramáticos testimonios

Un ‘aguatero’ que pasaba por la zona ayudó a controlar en parte el fuego amenazante que alcanzó por un instante los 3.000 grados de temperatura en el lugar de la tragedia, según informó un bombero.

Este siniestro dejó para la posteridad horribles estampas, como la vivienda de Alejandro Meza, en la Mza. G, lote 13. Una trampa mortal, ya que la casa que ocupaba con su esposa discapacitada, María Matos y sus hijos, fue inundada de gas y se incendió, arrasando todo a su paso.

“Una motocar era mi herramienta de trabajo”, manifestó, tras pedir apoyo.

El templo de la iglesia Pentecostés ‘Dios es Amor’ también resultó afectado por la explosión. La República ingresó al lugar y comprobó que las cortinas, instrumentos musicales y folletos que se entregan a los fieles fueron incinerados, mientras que una de sus puertas fue literalmente derribada por la onda expansiva que alcanzó unos 200 metros a la redonda.

Camilo Crespo de la Cruz (71), administrador del templo, relató que poco antes de la explosión sintieron un olor a gas y corrieron a ponerse a buen recaudo. “Se quemó todo, como usted ve, se achicharró todo, menos la biblia”, reveló. “Este nivel de desesperación no se lo deseo a nadie. Cuando vi las llamas y el humo quedé horrorizada. Fueron unos minutos hasta que reaccioné”, dijo María León de la Cruz, quien tiene heridos, de diversa consideración, a 12 miembros de su familia.

Exhaustiva investigación

Al mediodía, cuando el incendio fue controlado, el presidente Martín Vizcarra calificó como una tragedia lo ocurrido en Villa El Salvador. Desde Trujillo dijo que se deben investigar las causas del accidente que produjo las deflagraciones e incendios.

En efecto, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería inició una pesquisa para hallar a los responsables del suceso. “Supervisores de Osinergmin realizaron las acciones de supervisión que permitirán identificar las causas y responsabilidades, así como el cumplimiento de las medidas de seguridad del vehículo siniestrado”, informó Jesús Samanez, jefe regional de la entidad.

El comandante general de la PNP, general José Lavalle, explicó que un equipo de la División de Criminalística, Seguridad del Estado y de Tránsito realizará las investigaciones para establecer las causas de este siniestro.

El alcalde de Villa El Salvador, Kevin Iñigo, evitó indicar responsabilidades, sin embargo, aseguró que la obra de la pista donde se encuentra el desnivel fue construida por la gestión anterior, dirigida por su hermano, Guido Iñigo.

Con lágrimas en los ojos, un joven bombero afirmó haber participado en varias emergencias, aunque nunca imaginó algo así. “Fue terrible”, comentó.

Antecedente

Otra fuga. El 23 de octubre del 2018 el camión cisterna A2X-847 sufrió otra fuga de gas en la Panamericana Sur, en Surco. En ese entonces, los bomberos movilizaron diez unidades.

Permiso. El camión tenía permiso para circular desde setiembre del 2010. Como en ese entonces, tenía la póliza de seguro vigente. Las investigaciones determinarán las infracciones en las que incurrió.

Declaraciones

Olinda Chávez Goñón - Ama de casa

“Quiero encontrar a ese niño, para mí es un ángel. Cuando entró a mi casa me dijo que no quería morir, que lo ayude. Tenía la piel quemadita y su rostro denotaba mucho sufrimiento. Jamás lo olvidaré”.

Larry Linch - Comandante CGBVP

“La chispa que generó el incendio provino de uno de los autos o viviendas de la zona. El encendido del motor del vehículo o la luz de una habitación pudieron ser los detonantes del trágico incendio”.