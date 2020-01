Luis Guzmán Palomino, conductor del camión cisterna que se incendió en Villa El Salvador, señaló que la explosión ocurrió porque la tapa del vehículo chocó contra “el muro de la pista”.

"Pasé la llanta delantera, luego la parte trasera de la cisterna chocó. Ahí revienta la tapa del tanque por donde comienza a salir todo el GLP”, narró.

Pese a que vio que el GLP salía de la cisterna, el chofer dijo que siguió conduciendo por una cuadra hasta que llegó al cruce de las avenidas Pastor Sevilla y Villa Mar, donde el auto explotó.

“Avanzo una cuadra. Por la panza del carro salía el gas, cuando estaba diciéndole a la gente que no prenda fuego, un señor salió con una moto y la de la chispa sale la candela”, añadió.

Dijo que intentó llamar a los bomberos, pero que en el momento en que escapó del lugar se olvidó su celular en el camión cisterna.

“Me rodeé de gas. Ya no podía ni ver. El gas quemaba. Abajo la candela ya venía ya. Me empecé a arrojar más para allá. Ya me sentía mal hasta que llegaron los bomberos. Ahí recién tomé una mototaxi”, contó.

Para el conductor, la cisterna contaba con todas las medidas de seguridad. Afirmó que trasladaba gas licuado de petróleo (GLP).