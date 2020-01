El incendio en Villa El Salvador, generado por la explosión de gas de un camión cisterna, ha dejado cuatro personas muertas y más de cuarenta heridos.

La tragedia, ocurrida en la mañana del jueves 24 de enero, además de las pérdidas humanas también ha provocado cuantiosos daños materiales. Las casas de los vecinos de la zona han quedado prácticamente inhabitables. En esta nota conoce algunos de los testimonios de los habitantes.

En declaraciones a RTV, un vecino contó que apenas ha podido recuperar sus pertenencias tras la explosión. También relató a las cámaras que no conocía el estado de salud de sus familiares, quienes estaban en hospitales de EsSalud y el Minsa tras presentar graves quemaduras.

Por su parte, una vecina, al borde de las lágrimas, expresó que su nieto se encuentra entre los heridos del accidente: “Al incendiarse el fuego le ha llegado, quien estaba en una esquina bajando. Mi nieto es el que está ahora en el hospital de emergencia. Hay varios que están en emergencia. No me dan noticias de su estado, dicen que tiene quemaduras en el cuello y en las piernas. Toda mi casa la he perdido. Todo se quemó, mis papeles, título y todo. Mi nieto es lo que más me preocupa”, dijo.

Finalmente, un poblador identificado como Pedro Arturo Granados brindó su testimonio sobre la explosión del camión cisterna. “La cisterna botó todo el gas. Yo le dije a mi familia que se vaya para la calle. Luego el gas se fue por abajo y parecía toda una neblina. El carro voló de allá y la candela comenzó a subir para arriba. Mis vecinas de la bodeguitas se han quemado y las han llevado al hospital”, contó.

Incendio en Villa El Salvador: conductor de camión cisterna que explotó se entregó a la Policía

El conductor del camión cisterna que explotó en Villa el Salvador, Luis Guzmán Palomino, de 72 años, se entregó a la Policía Nacional del Perú (PNP) tras haberse desatado el incendio que provocó la muerte de tres personas y 48 heridos.

Al principio se pensó que él falleció en el lugar. Sin embargo, luego se supo que estaba vivo y, que además, habría intentado controlar la fuga de gas. "Se ha presentado en una clínica y se va a verificar cuál es su situación para que pueda dar su versión”, dijo el coronel PNP Gutiérrez Mori a Canal N.