Los médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) continúan esperando a los padres de un bebé de un año que quedó herido por el incendio que provocó

que 48 personas resultaran heridas y tres muertas en Villa El Salvador.

Cerca de las 7 de la mañana de este jueves 23 de enero, un camión cisterna explotó después de que sus tuberías se rompieran y dejaran escapar el gas licuado de petróleo (GLP) que trasladaban.

“Tenemos un niño pequeño que no encontramos a los papás y no tenemos nombres. Está en el Instituto del Niño de San Borja. Es un niño de un año. Es importante también hacer un llamado a los padres o a los familiares”, comentó la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza.

Las personas afectadas vienen siendo atendidas en diversos nosocomios de la capital. Estas sufrieron graves quemaduras porque el fuego los alcanzó cuando se encontraban descansando en sus viviendas.

Hilmer Olivar Meza es el tío de la menor de iniciales K.O.R. (8) y viene buscándola en los hospitales. Ella también quedó herida por el incendio junto a su papá, mamá y hermano de 2 años, quienes ya fueron identificados.

“Nos preocupa mucho porque no sabemos nada de ella. Estoy acá, en el Hospital de San Borja, desde las 11 de la mañana, y no me dan razón. Desde el Hospital de Villa El Salvador me mandan acá de nuevo porque me dicen que allá ya no hay más pacientes niños, que solamente los han mandado a tres hospitales, que son el Rebagliati, Hospital del Niño de la av. Brasil y acá. Solamente acá hay un NN, una niña que aún no fue identificada. Mi hermano entró a ver para identificar", contó.