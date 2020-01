Cierre de universidades afecta a más de 3 mil estudiantes en Tacna

Liz Ferrer Rivera

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó el licenciamiento a la Universidad Latinoamericana Cima (ULC), que funciona en Tacna desde hace ocho años. Su rector, Leonidas Limache Luque, calificó la medida de arbitraria y anunció que solicitará al Consejo Directivo de la Sunedu la reconsideración de su negativa.

Cima tiene 1 018 estudiantes en sus cuatro carreras: Odontología, Ingeniería Ambiental, Contabilidad y Finanzas y Derecho. Según la resolución de la Sunedu, el plan de adecuación de ULC no ha cumplido con levantar las observaciones realizadas en el proceso de evaluación para garantizar las condiciones básicas de calidad.

"Cima no cuenta con el mínimo de 25% de docentes a tiempo completo. Seis de cada diez docentes investigadores no cuentan con disponibilidad para el desarrollo de la investigación o no tienen experiencia en ese campo", dice Sunedu.

Limache, además de plantear la reconsideración, iniciará los convenios para el traslado de sus estudiantes a otras universidades. Eso sí, resalta que los costos en la única universidad privada licenciada de Tacna son casi el doble de los que ofrecía su casa de estudios.

En diciembre, la Sunedu le denegó la licencia a la Universidad Alas Peruanas, que tiene 2 491 alumnos en Tacna. La vocera de Sunedu, Ivette Ágreda, recordó que el Decreto de Urgencia N.° 039-2019 señala que el Minedu podrá transferir recursos adicionales a las universidades públicas licenciadas, para que amplíen sus vacantes y reciban a los estudiantes de universidades sin licencias.

La universidad Cima tiene dos años para el cese de sus actividades educativas y dos años más para la entrega de grados y títulos a sus estudiantes.