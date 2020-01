Surco: 9 meses de prisión preventiva para extranjero que golpeó a su pareja en plena vía pública

Edinson Jesús Romero Montiel, de 35 años, propinó una golpiza a su pareja Doris de la Cruz Arenas (52), en plena vía pública de Surco. Por ello, el Poder Judicial ordenó 9 meses de prisión preventiva contra el ciudadano venezolano, por el presunto delito de tentativa de feminicidio.

La fiscal Luz Marina Palacios González, del 4° Despacho de la 3° Fiscalía Corporativa Especializada en #VCM de Lima, obtuvo 9 meses de prisión preventiva para Edinson Jesús Romero Montiel (35), por el presunto delito de #Feminicido en grado de tentativa. pic.twitter.com/Uiu1FwV5yH — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 23, 2020

La fiscal Luz Marina Palacios González, del Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima, la que obtuvo la medida restrictiva contra el agresor este miércoles 22 de enero.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 20 de enero. Aquella fecha, Romero Montiel persiguió a su conviviente y a pesar de sus gritos, él la golpea, la toma del cabello, la doblega y la sostiene en el aire para luego arrojarla contra el suelo.

“Este hombre vive con la señora hace once meses. No existen denuncias previas de la víctima, pero con las investigaciones preliminares sabemos que no es la primera vez que es agredida por esta persona. Estamos coordinando con Migraciones para conocer los antecedentes del detenido porque se trata de un ciudadano venezolano que no trabaja”, informó aquel día el general Herbert Ramos, jefe de la Región Policial Lima.