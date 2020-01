Este domingo 26 de enero de 2020 se llevarán a cabo las Elecciones Congresales 2020. El voto es obligatorio para todo ciudadano peruano que tenga de 18 años a más, mientras que para aquellos que sean mayores de 70 años es facultativo. En caso de no cumplir con este deber las personas se harán acreedoras de una multa.

Lo mismo ocurre para los sorteados como miembros de mesa que no asistan ese día. Ellos también recibirán una multa aparte. En esta nota encontrarás los montos que se deben pagar por no asistir a sufragar en las elecciones 2020 o por no cumplir con el deber cívico.

¿Cuánto es la multa por no ir a ser miembro de mesa 2020?

En caso de no asistir a votar este domingo 26 de enero, tendrás que asumir el pago de una multa. El monto va a depender de la dirección que figure en tu Documento Nacional de Identidad (DNI). También será multada la persona que no asista a cumplir como miembro de mesa.

Esto se basa en la Resolución N° 3222-2018- JNE. Las multas están consignadas de la siguiente manera.

- Distrito no pobre: 2% UIT (S/ 86)

- Distrito pobre no extremo: 1% UIT (S/ 43)

- Distrito pobre extremo: 0.5% UIT (S/ 21.5)

- Por no ser miembro de mesa: 5% UIT (S/ 215)

Es importante resaltar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha habilitado una opción para que los ciudadanos puedan cancelar las multas electorales que tienen pendientes por medio de Internet sin necesidad de ir al banco.

El trámite se realiza por medio de Págalo.pe, una plataforma digital para simplificar el pago de tasas y servicios para trámites de distintas entidades públicas.

¿Qué pasa si llego tarde y soy miembro de mesa?

Los miembros de mesa están conformados por seis personas: tres titulares y tres suplentes. El cargo de presidente es desempeñado por el ciudadano que haya sido designado como primer titular y el de secretario el segundo titular. De acuerdo a la ley, todos ellos deben llegar a las 7:30 de la mañana para instalar la mesa.

Según indica la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la multa de de 5% UIT (S/ 215) solo será impuesta en caso los miembros de mesa lleguen cuando ya la mesa haya sido instalada por otras personas a quienes no les correspondía.

¿Cómo justificar mi inasistencia si soy miembro de mesa?

Los ciudadanos podrán presentar una justificación en caso de no haber podido cumplir con ser miembro de mesa por determinados motivos. Este trámite se puede hacer de manera online o también presencial a partir del día siguiente de las elecciones 2020.

Por otro lado, los ciudadanos elegidos como miembros de mesa también pueden presentar una Excusa hasta cinco días hábiles después de la publicación definitiva del listado. En este caso la fecha fue del 30 de diciembre del 2019 al 6 de enero del 2020.