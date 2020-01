Joven discapacitado es visitado por el presidente Martín Vizcarra [VIDEO]

Miguel Ángel Salinas Tantaquispe (17), es un joven discapacitado que padece una enfermedad que consiste en la ausencia de brazos y piernas; sin embargo, esto no ha sido impedimento para que ingrese en el primer puesto a la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo.

El estudiante contó que recibió la visita del presidente Martín Vizcarra, pues es beneficiario del programa “Contigo” que impulsa el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Según manifestaciones, el programa lo ha ayudado mucho a poder lograr sus metas, ya que recibe una pensión de 300 soles cada dos meses.

“No todos los días te visita el presidente y es algo que me emociona mucho. Me avisaron mediante una llamada de una persona muy cercana a mí, estuve a la expectativa porque al principio no me habían mencionado de quien se trataba. Lo recibí el día de ayer, aproximadamente 10:30 a.m. Estoy muy al tanto de las cosas de mi país, pues uno como ciudadano tiene el deber de informarse para poder manifestar nuestro pesar”, expresó Miguel Salinas.

Cabe recordar que, a inicios de año se le hizo un reportaje por su valor y esfuerzo mostrado al rendir el examen extraordinario de excelencia. En la entrevista contó que, para lograr con su objetivo, se alejó de las cosas que le generaban distracción, redes sociales, amigos y celular; para dedicarse todo el día en la academia hasta el último minuto de clase.

A pesar de los obstáculos, el adolescente no deja de mostrar su entusiasmo y esfuerzo, ya que ahora cursa el tercer ciclo de su carrera profesional.