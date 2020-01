Turista trepa muros del Complejo de Kuélap e indigna en redes [VIDEO]

La famosa fortaleza de Kuélap sufrió un grave atentado el pasado sábado 11 de enero, cuando un joven se trepó a uno de los muros del sitio arqueológico para tomarse unas fotografías y luego difundir su “hazaña” en las redes sociales. El hecho fue denunciado por la Asociación de Guías Oficiales y Orientadores de Turismo de Amazonas (Agotama).

Se trata del joven de nombre David Fonseca, quien compartió la imagen su cuenta de Instagram. Con las mismas se puede ver que infringió las normas de visita y atentar contra el patrimonio al treparse a los muros. El joven turista ya fue denunciado ante las autoridades de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas y del Ministerio de Cultura.

“El ciudadano en condición de turista infringió las normas de visita del complejo arqueológico y atentó contra su propia integridad física al trepar los muros del sector oeste para lograr una fotografía”, informó Agotama, en cuya cuenta de Facebook se aprecian las imágenes publicadas por el inescrupuloso sujeto en Instagram.

Denuncia de la Asociación de Guías Oficiales y Orientadores de Turismo de Amazonas (Agotama).

“Es un atentado contra el patrimonio cultural en la zona arqueológica monumental de Kuélap. Se debe tener en cuenta que ciertas zonas del monumento como el sector oeste se encuentran vulnerables ante este tipo de hechos que causan el deterioro de nuestro patrimonio nacional”, indicó el gremio turístico de la región Amazonas.

Facebook: Asociación de Guías Oficiales y Orientadores de Turismo de Amazonas (Agotama).

Asimismo, la Asociación de Guías Oficiales y Orientadores de Turismo de Amazonas (Agotama) comunicó que ya cuentan con el nombre y los datos de la persona y de su acompañante que atentaron contra Kuélap. “El Ministerio de Cultura ya conoce los datos de esta persona y su acompañante para poder abrir el caso”, señaló.

Se espera que el joven turista sea ubicado para que responda sobre este hecho en particular. En tanto, las imágenes han indignado en las redes sociales, pues no es la primera vez en que un turista no respeta los patrimonios culturales.