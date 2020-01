Una joven sufrió el robo de su teléfono móvil en un taxi que abordo en el distrito de Miraflores para llegar hasta su vivienda ubicada en Surquillo.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el conductor del vehículo desvió su rumbo y permitió el ingreso de otro sujeto que la amenazó con un arma de fuego.

“El tipo al verse nervioso o acorralado, yo saco mi celular y llamo a mi papá, a decirle las descripciones del tipo, porque yo sabía que me estaba llevando a otro lado. Cuando él para es que aparece el otro tipo con el arma, me apunta de frente y me quita mi celular”, comentó para la estudiante.

Según comenta, ella se resistió al atraco y logró saltar del auto en movimiento. Tras ello, los hampones emprendieron la fuga.

Pese a que logró ubicar la localización del equipo móvil, este no pudo ser recuperado. Ella llegó hasta la zona de Pamplona Alta en el distrito de San Juan de Miraflores, donde reconoció el auto en el que perpetraron el asalto, sin embargo, no se pudo ingresar a la vivienda por falta de una autorización fiscal.

“Mi papá tiene un Iphone, fuimos de frente a la comisaría con la localización, hicimos el seguimiento, vimos donde quedaba, reconocí el auto, pedimos ayuda, se perdió el tiempo y no se logró recuperar el celular”, afirmó.

El conductor fue identificado por la víctima y trasladado a la Depincri de Surquillo. En tanto, su celular valorizado en 4 800 soles no fue recuperado. El GPS del equipo fue apagado 9 horas después de ocurrido el crimen, pero tres horas antes de que llegue el Fiscal.