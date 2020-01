Más de 45 pasajeros, entre niños y adultos, que viajaban de Tumbes hacia Lima, fueron asaltados 20 minutos después desde que partieron de la ciudad norteña. Pese a que los delincuentes les quitaron celulares, dinero y prendas de vestir, señalan que la empresa Tepsa no los ayuda.

“Uno trataba en su desesperación de guardar las cosas para que no se las lleven. Pero se han dado el tiempo de pasar hasta tres veces, levantar a la gente, llevar a un grupo al fondo para revisar que se están llevando todo”, denunció una víctima en Canal N, que pagó por un servicio VIP, cuyo costo oscila entre los 150 y 300 soles.

Antes de ingresar al vehículo, los ocho ladrones dispararon para que el chofer se detenga. Ingresaron con armas de fuego y encapuchados con gorras y casacas. Pasajeros aseguraron que denunciarán a la empresa ante Indecopi por la mala atención que recibieron durante el viaje. Ya presentaron la acusación ante las autoridades policiales.

“Le han robado una lonchera de dibujos animados con galletas de mi hija. Lo único que hice fue cubrirla mientras se llevaban mi computadora, mi tablet, todas mis cosas”, narró otro afectado.

Las víctimas acudieron al terminal terrestre de Plaza Norte y de Javier Prado para denunciar a la empresa, pues aseguraron que ofrecieron un bus que, según indican en su página web, tiene ventanas blindadas.

“El protocolo de seguridad era muy extenso; lunas blindados, botón de seguridad cuando hayan atracos o accidentes; no podían parar en paraderos no autorizados. Entonces, dije ‘me confío’. Al final, dispararon. El señor del bus, derrepente por el nerviosismo, abrió las puertas, pero no debió hacerlo”, dijo una víctima.

Cabe resaltar que el atraco sucedió ayer, lunes 20 de enero, cerca de las 10 de la noche. Los pasajeros recién llegaron a Lima este martes 21 de enero.

Denuncian a empresa Tepsa

Los representantes de Tepsa comunicaron a sus pasajeros que ellos no pueden ayudarlos porque los ladrones no estaban dentro del bus. “Pedimos un tipo de seguro porque hemos perdido todo. Su respuesta es que ellos no son responsables porque los asaltantes no estaban dentro del bus. Entonces, su protocolo no ha sido violado”, dijo otro pasajero.

Cuando le pidieron al chofer que acuda a una dependencia policial para denunciar el robo, este se negó. Sin embargo, por insistencia de las personas, fueron a la comisaría de Morrope, en Chiclayo.