Un hombre podría no volver a caminar luego de defender a su esposa que era atacada por dos delincuentes. El asalto ocurrió en el sector 6, grupo 3 de Villa El Salvador.

Mayra Valdés señaló que eran cerca de las 7:30 de la noche cuando ella y su esposo abrían el negocio de comida rápida que tienen por la zona, este fue inaugurado hace menos de un año. De repente vieron llegar a una moto lineal de donde descendieron dos delincuentes.

Los hampones llevaban pistolas que usaron para amenazar a la pareja. Ellos querían dinero, pero no encontraron nada, por lo que con la cacha del arma golpearon en la cabeza a Mayra. Luis Ribero Romero, su pareja, salió en su defensa.

‘‘Es ahí donde mi esposo reacciona, se levanta para poder defenderme y viene el otro y comienza a dispararle a quemarropa’’, expresó la mujer a América. Sin embargo, el otro ladrón que estaba en el local no dudó y disparó tres veces contra el hombre, de 36 años de edad.

Asimismo, Mayra agregó que la pierna de Ribero Romero está hinchada. Él recibió un impacto en el abdomen y dos en la pierna. ‘‘No sé sabe si va a caminar o no, no me quieren dar el SIS. Yo tengo SIS, mi suena tiene SIS y no le quieren dar SIS a mi esposo’’, denunció también.

La víctima se encuentra grave en el hospital de emergencia de Villa El Salvador. Su familia espera que se haga justicia. El negocio de Luis Ribero, que no llevaba ni un año abierto, tuvo gran acogida entre los vecinos y mototaxistas de la zona.