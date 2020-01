Cámara lo grabó cuando atacaba a su pareja

Nuevamente un video se convierte en prueba determinante para sancionar un acto de violencia machista, aun cuando la víctima no denuncia el hecho.

Las cámaras de seguridad del municipio de Surco registraron la repudiable agresión física perpetrada por Edinson Jesús Romero Montiel (35) contra su pareja Doris de la Cruz Arenas (52), en el jirón Villa Mercedes, en la urbanización San José.

Las imágenes son claras. Doris aparece en una esquina mirando en todo momento hacia atrás e intentando hablar por celular. Segundos después aparece en escena Edinson Romero que se aproxima a ella. Doris acelera el paso, corre y trata de huir, pero finalmente es alcanzada por el sujeto que es alto y de contextura gruesa. Acto seguido, el tipo la toma del cabello, la doblega y la sostiene en el aire hasta dejarla caer contra el pavimento.

Ante esta terrible escena, algunos vecinos intervienen y evitan que el sujeto continúe agrediendo a Doris, que se mantiene en el suelo afectada. Ellos se encargan de retenerlo hasta la llegada de los policías de la comisaría de Surco.

Agresor en potencia

“Este hombre vive con la señora hace once meses. No existen denuncias previas de la víctima, pero con las investigaciones preliminares sabemos que no es la primera vez que es agredida por esta persona. Estamos coordinando con Migraciones para conocer los antecedentes del detenido porque se trata de un ciudadano venezolano que no trabaja”, informó el general Herbert Ramos, jefe de la Región Policial Lima.

El oficial sostuvo que, si bien la violencia machista no tiene nacionalidad, es importante conocer los antecedentes del detenido para fortalecer la denuncia. Por lo pronto, se sabe que ingresó al país de manera regular e incluso cuenta con Permiso Temporal de Permanencia (PTP).

Al momento de intervenir, la Policía halló al agresor en la vivienda de Doris. Fue llevado a la comisaría del sector y luego fue derivado a Medicina Legal.

Por su parte, la víctima también pasó exámenes con el médico legista, quien evidenció los golpes y heridas que tenía en la cabeza. Posteriormente, realizó la denuncia contra su agresor.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) informó que la mujer se encontraba recibiendo asistencia del personal de este ministerio. El ‘Plan Aurora’ de ayuda y orientación empezó a tratar su caso desde la madrugada de ayer.

Fiscalía lo investiga

“El tipo ha dañado mi casa, ha roto la ventana, ha golpeado la puerta y ha forzado la chapa, es un tipo violento”, denunció por su parte Luisa Saldívar Arias, propietaria de la vivienda donde vivía la pareja hasta ayer.

“Esta mujer ha sido víctima de la violencia de Edinson Romero, pues en una ocasión anterior le ha propinado un golpe en la nuca tras haberle hecho un reclamo”, señaló.

Según la propietaria, su inquilina ha sufrido otras agresiones de parejas anteriores.

En tanto, a través de su cuenta en Twitter, el Ministerio Público informó que abrió investigación contra Edinson Romero como presunto autor del delito de violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar y en las siguientes horas determinarán su situación.

“Entreguen evidencia”

A su turno, el general Augusto Sánchez, comisionado de la Lucha contra la Violencia a la Mujer por parte del Ministerio del Interior, hizo un llamado a las autoridades ediles a colaborar con la Policía entregando de forma rápida los videos que registren agresiones contra mujeres.

“No deben esperar un pedido expreso de la Policía, deben hacerlo sin demora”, invocó el alto oficial.

En Huánuco, la PNP busca a presunto feminicida

- Una madre de familia que fue hallada sin vida a orillas del río Huallaga en el distrito de Santa María del Valle, en Huánuco, habría sido victimada por su pareja. La Policía se encuentra en la búsqueda del presunto feminicida, quien se encuentra como no habido.

- Según resultados de la necropsia, Sonia Celestino Silvestre presenta “hemorragia cerebral y hematomas en la cabeza por efecto de golpe con objeto contundente”.

- La Policía y los familiares de la víctima sospechan del padre de sus hijos, Fayffer Atilio Luciano Romero (52), quien huyó de la ciudad llevándose a su menor hija de tres años poco antes de que se hallara el cuerpo de su pareja.

- La Policía refuerza la búsqueda del sujeto.