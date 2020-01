Luego de ser detenido por golpear a su pareja en la vía pública, Edinson Romero (35) intentó comunicarse nuevamente con la víctima a través de videollamadas y conversaciones de WhastApp.

De acuerdo a la información policial, el agresor tuvo derecho a una llamada telefónica durante su intervención y para ello utilizó su teléfono móvil. No obstante, además de comunicarse con su mamá, el joven empleó su tiempo para mandarle un mensaje a la mujer agraviada.

En dicha conversación, Romero le pone que se encuentra detenido y que necesita de su ayuda.

“Hola amor lo siento mucho. Necesito que me ayudes por fa. Estoy muy mal por aquí. ¿Estás ahí por favor? Me llevarán a Fiscalía. No he comido nada. Mi única ayuda eres tú”, se lee en los mensajes de WhatsApp.

Asimismo, le envió un audio diciéndole que durante el ataque estaba “totalmente inconsciente” producto del alcohol.

Por su parte, la Policía Nacional respondió por qué el detenido tenía en su poder su teléfono móvil.

El coronel de la Divpol Sur, Johnny Rolando, señaló que todo detenido tiene derecho a hacer una llamada, la cual se hizo en presencia de policías y el Fiscal.

“Posiblemente en ese ínterin que él tuvo el celular de 7:17 a 7:40 p.m. fue donde envió mensajes a su víctima y un audio”, mencionó.

Asimismo, aclaró que la denuncia presentada contra Edinson Romero será por intento de feminicidio. Trascendió que este martes 21 será puesto a disposición de la Fiscalía.