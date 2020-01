Piura. Tras más de cinco meses de vivir un calvario en el interior de un pequeño cuarto, donde su conviviente la tuvo encerrada bajo amenazas, una mujer fue rescatada por los agentes de la Divincri Piura, ya que su pareja se había ensañado con ella por presuntos problemas íntimos.

De acuerdo con información que maneja la Policía, la mujer de iniciales O.C.P. (41) fue reportada como desaparecida desde el mes de julio del año pasado. Tras varios meses de intensa búsqueda, las esperanzas de encontrarla con vida se iban perdiendo, hasta que la víctima pudo tener contacto con una de sus amigas, quien alertó a la familia y a los agentes policiales.

Luego de recibir un mensaje de texto que pudo escribir la mujer desde su cautiverio aprovechando un descuido de su captor, los efectivos policiales se dirigieron hasta la Mz O del caserío San Juan de Curumuy, en el Medio Piura, donde sorprendieron a Santos Ramírez Huamán (25) atando una puerta con alambre para que su víctima no escapara.

“Jhony me tiene encerrada. Yo he aprovechado que salió con un poblador. El lugar que me encuentro es San Juan de Curumuy”, escribió la mujer.