Piura: rescatan a mujer secuestrada por su conviviente

Luego de cinco meses de vivir en el interior de un cuarto, donde su conviviente la tuvo encerrada bajo amenazas, una mujer fue rescatada por los agentes de la Divincri del departamento de Piura.

De acuerdo con información que maneja la Policía, la mujer de 41 años fue reportada como desaparecida desde el mes de julio del año pasado.

Tras varios meses de intensa búsqueda, las esperanzas de encontrarla con vida se iban perdiendo hasta que la víctima pudo tener contacto con una de sus amigas, quien alertó a la familia y agentes policiales.

Luego de recibir un mensaje de texto que pudo escribir la mujer desde su cautiverio aprovechando un descuido de su captor, los agentes policiales se dirigieron hasta el caserío San Juan de Curumuy , en el Medio Piura.

Sorprendieron a Santos Ramírez Huamán (25) atando una puerta con alambre para que su víctima no escapara.

“Jhony me tiene encerrada con candado. En varias ocasiones me hace dormir debajo de la mesa. El lugar que me encuentro es San Juan de Curumuy”, escribió la mujer.

La mujer conmovida por su rescate, narró o a los agentes policiales, que su conviviente la privó de su libertad bajo amenazas de muerte con diferentes armas.

En el lugar del secuestro, los agentes encontraron en poder del sujeto un cuchillo, un, machete y una escopeta.

La mujer fue llevada a un especialista para determinar sus lesiones. En tanto, el hombre fue llevado a la sede de la Divincri para ser sometido a las investigaciones por secuestro y violencia familiar.