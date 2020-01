“Al final, lo que más teme un interno de Medicina no es quedarse sin un sueldo, ni que te castiguen con más horas de guardia, ni mucho menos desaprobar el Examen Nacional de Medicina (ENAM). No. Lo que más teme un interno es terminar acabando con su propia vida”, afirmó una interna a La República.

Hablar de practicantes para médicos en el sector público es hablar de precarización, incertidumbre y muerte. Los internos de Medicina no tienen derechos: no tienen un sueldo digno, trabajan hasta 36 horas seguidas en algunos casos, no tienen buena alimentación (a veces no comen), están más propensos a contraer enfermedades como la TBC y sufren de depresión y ansiedad por los diversos tipos de violencia que viven durante su formación.

“En el internado no existe domingo, feriados, Navidad ni Fiestas Patrias. Trabajamos los 365 días del año y nos pagan 400 soles. La salud física se deteriora, además que no duermes”, sentenció una interna del Hospital Arzobispo Loayza.

La política del “compromiso social”, marcado en el seno de la sociedad médica, ha llevado a la deshumanización de los estudiantes que hacen hasta lo imposible para complacer a sus superiores, mientras caen enfermos o sobreviven a la sobrecarga laboral.

“Si no duermes bien, no comes nada y estás sometido a un estrés constante, el resultado final será contraer Tuberculosis”, agregó la interna consultada por este diario, mientras que un interno del Hospital Alcides Carrión resumió lo complicado que significa vivir con 400 soles al mes: “Solo alcanza para pagar el alquiler del cuarto cerca al hospital. Nada más”.

Los castigos aumentan la carga laboral de los internos, lo cual provoca el desgaste del estudiante que luego tendrá que atender a los pacientes en condiciones deplorables; ante esa situación, los diagnósticos de depresión se vuelven constante dentro del internado.

“Los castigos a los varones van desde realizar horas extras hasta quedarte a una guardia más, mientras que a las mujeres a parte de aumentarle las horas, muchas veces son víctimas de acoso por parte de sus superiores”, narró un interno del Hospital Hipólito Unanue a La República.

La crisis laboral de los internos de Medicina puede ser letal, no solo porque la precariedad de derechos y la violencia de diversos tipos puede causar la muerte del mismo estudiante (está muy presente la idea del suicidio, según relatan los internos), sino porque su situación también puede ocasionar la tragedia en los pacientes.

¿Qué normas sostienen la situación de los internos de Medicina? ¿Por qué siguen sin derechos en pleno siglo XXI? ¿Cuál es la realidad de este sistema de salud que prioriza la burocracia y se olvida del ser humano? ¿Qué han realizado los estudiantes para cambiar su situación? ¿Qué dicen las autoridades?

Régimen del internado médico

Según la tesis “Beneficios laborales específicos para los internos de Medicina: propuesta de un proyecto de ley” de la abogada Martha Astudillo, el internado de Medicina está “destinado a capacitar a los estudiantes de último año de la carrera de Medicina en la práctica hospitalaria y, de esa forma, asegurar la correcta formación de los futuros médicos”.

La modalidad de internado dura un año y se realizan en los llamados “hospitales escuela”, los cuales pueden ser tanto del Ministerio de Salud, de Essalud y privados. Las condiciones de los internos en cada uno de los sectores son diferentes, siendo el más precario en los hospitales del Minsa, según los mismos estudiantes.

La elección del hospital de cada interno se da por meritocracia (mayor nota en la universidad). Aunque algunos internos también han denunciado que en ciertos hospitales escogen a estudiantes sin tener en cuenta los méritos sino por decisiones extracurriculares.

Internos de Medicina

La condición de interno implica la dedicación completa a las labores médicas. Los módulos en los que se realizan las prácticas son cuatro: medicina general, cirugía general, obstetricia/ginecología y pediatría.

Dentro de las actividades que realiza el interno está la asistencia en el área de hospitalización, atención en consultorios externos, guardias en emergencia y atención primaria, entre otras atenciones asistenciales.

Normativa que regula a los internos

En el 2002, el gobierno de Alejandro Toledo emitió el Decreto Supremo N° 020-2002-EF que estableció la remuneración de los internos en 400 soles, lo que representaba un aumento razonable considerando que, en los años noventa, un interno ganaba 200 soles. Además, el salario mínimo no pasaba los 500 soles. Sin embargo, esa cantidad en nuestros días ya resulta deficiente para solventar las necesidades de una persona; pese a eso, se sigue pagando esa cantidad a muchos internos.

En el año 2008, en pleno gobierno de Alan García, se emitió el Decreto Supremo Nº 003-2008-TR, el cual tenía la intención de regular el horario máximo de las modalidades formativas para los estudiantes del último año de Derecho y Medicina: jornadas de 6 horas diarias o 150 horas mensuales, incluyendo las guardias nocturnas. También ordenó que antes y después de cada guardia el interno deberá descansar mínimo 5 horas.

Según los internos entrevistados por La República, 6 horas diarias para poder aprender de manera correcta lo que demanda su profesión es insuficiente. Asimismo, manifestaron que no se cumplen los descansos antes y después de las guardias.

La última norma fue el Decreto Legislativo N°1401, promulgado en el 2018, luego que el ejecutivo liderado por Martín Vizcarra pidiera facultades al Congreso para legislar por 60 días. En dicho documento se estableció un régimen especial para las modalidades formativas en el sector público. Sin embargo, lo más resaltante de dicho decreto fue la exclusión de los internos de Medicina mediante una Disposición Complementaria que argumentaba que los profesionales de esta carrera tienen “su propia regulación”.

Decreto Legislativo N°1401

Modalidades formativas

En el Perú, los practicantes pre profesionales (estudiantes de último año) y los practicantes profesionales (recién egresados) pertenecen al régimen especial de las modalidades formativas.

Según la normativa peruana, esta población de jóvenes está excluidos del régimen laboral 728 (sector privado) y del régimen laboral 276 (sector público). Por lo tanto, no están sujetos a los derechos y deberes que tiene cualquier trabajador.

Es por eso que dentro de las modalidades formativas, los contratos de trabajo son convenios de prácticas y la remuneración pasa a ser una subvención. Y están regulados por decretos específicos como la Ley 28518 para el sector privado y el Decreto Legislativo 1401 para el sector público.

Sin embargo, como mencionamos línea arriba, los estudiantes de Medicina que quieren hacer su internado en hospitales del sector público están excluidos de los derechos que el Decreto Legislativo 1401 y su reglamento les otorga a los practicantes de las demás carreras.

Al respecto, por medio de sus representantes, los estudiantes de Medicina han enviado constantes solicitudes a la Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP), entidad del Ministerio de Salud encargada de normar las políticas que rigen para todo el personal de salud, incluyendo los internos de Medicina, pidiendo una reunión con la doctora Norka Guillén, directora de la DIGEP.

Los internos de Medicina exigen una norma específica que tome en cuenta la particularidad que tiene la carrera de ciencias de la salud en el sector público, asimismo entregaron un listado de derechos que esperan que se tome en cuenta en su elaboración: derechos como un seguro de salud, remuneración mínima vital, implementos de bioseguridad, un horario de 8 horas diarias y guardias de 12 horas, entre otros. Dicho documento ha sido enviado al despacho de la ministra de Salud Elizabeth Espinoza el pasado 10 de diciembre de 2019.

Especialistas

Para el investigador en políticas públicas en salud y autor del libro “Diario de un interno de Medicina”, Daniel Rojas, “existen estudios que muestran que los maltratos afectan a la calidad de atención de las personas y que el trabajo prolongado de los médicos está asociado con el error médico.”

Rojas también contó a La República que aproximadamente el 10% de los internos de Medicina del Minsa son remunerados y los demás trabajan ad honorem. La situación en las regiones es igual de precaria, agregó.

En su columna de opinión “Receta errada”, la periodista Jacqueline Foks indicó que en 2015, de 755 trabajadores de salud con Tuberculosis, 36 eran internos. La alta incidencia de esta enfermedad en una población indefensa y sin seguro médico es grave.

Por otro lado, el abogado laboralista Raúl Saco de la Pontificia Universidad Católica del Perú, indicó que según la normativa de la Sunafil, esta solo tiene competencia dentro de las instituciones privadas y dentro de las públicas que tengan trabajadores bajo el régimen laboral 728.

Silencios

El Ministerio de Salud informó a La República que en la actualidad no cuentan con la cifra exacta de internos a nivel nacional.

Este medio también intentó comunicarse con la doctora Norka Guillén, representante de la DIGEP; sin embargo, hasta el cierre de la nota, no atendió nuestra llamada.

Asimismo, tanto el Ministerio de Trabajo como la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) indicaron que la normativa y fiscalización de la situación de los internos es netamente competencia del Ministerio de Salud.