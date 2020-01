Muchos amigos postulan al Congreso. Que los dioses los ayuden. No soy indiferente, más bien “diferente” como dice Juan de la Puente. La clase política debe y con intereses. Iré a votar fastidiado, mi ilusión no pasa la valla. Pero no quiero que otros voten por mí.

Prefiero hablar del aniversario de Lima. Recordar los tranvías como Paco Bendezú y no las combis de Fujimori. Los paseos en el Parque Neptuno, no las rejas para evitar que me asalte. Pero una dama muerde a un policía y a los municipales, fiscalizadores y serenos les prenden fuego. Un desmadre.

Ipsos advierte que hoy lo que más preocupan a los limeños son: delincuencia, violencia contra la mujer, migración venezolana. A muchos menos les interesa la contaminación, el transporte, las drogas. Otro desencanto. La inutilidad de la autoridad.

Y la televisión mete candela. Y uno reza para que no lo asalten. Y el alcalde y el presidente, bien gracias. Y Código 7 y América noticias, más leña al fuego. La cultura del espectáculo policial. Las cámaras de seguridad reemplazan al periodista. Se cuentan los muertos, no se prevé la muerte.

Pero se me cruza una caravana de 4x4 del Frepap. Ezequiel Ataucusi está vivo. Y el domingo temprano a votar. Por Julio o por Rocío. Lo decido en la cola.