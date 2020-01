Arequipa: Bebé murió a la espera de traslado que nunca llegó

Deysi Pari

Una bebé de dos meses de nacida murió en el hospital Honorio Delgado de Arequipa. Debían trasladarla al Hospital del Niño en Lima. La pequeña Valentina tenía dos soplos al corazón y la arteria pulmonar deforme. Fue internada el 31 de diciembre del 2019, fecha en que comenzó a presentar crisis.

Debido a sus males, tenía que ser transferida a Lima para que médicos especializados le realicen una intervención.

Melanie Andrade Quispe de 19 años es la joven madre. Señaló que su embarazo fue normal, pero cuando dio a luz, su bebé estaba morada. Hasta ayer, ella permaneció todos los días junto a su hija esperando que el traslado se haga realidad, pero nunca ocurrió. Para cuando el viaje se aprobó, ya era muy tarde. Su bebé falleció ayer a las 8:00 horas.

La madre considera que hubo negligencia administrativa del hospital, pues el trámite tardó demasiado. El 31 de diciembre, ya le habían advertido que tenía que ser operada de forma urgente. Constantemente le decían que la iban a referir a Lima, pero siempre se presentaba un problema.

El domingo, el gerente de Salud, Dember Muñoz, acudió al nosocomio y le dijo que su traslado iba a ser en la tarde, pero no se cumplió.

Lo que más indignó a Melanie es que ayer una enfermera recién le informó que su bebé había contraído neumonía. “Ayer en la madrugada, la enfermera me preguntó si me bebé era alérgica a la penicilina. Le pregunté, ¿por qué? y me dijo: tu bebé tiene neumonía”.

Melanie dice que Valentina había empeorado desde el jueves pasado, por lo que cree que desde esa fecha adquirió la enfermedad. No se explica qué pudo pasar, pues la mayor parte del tiempo estaba en cuidados intermedios y a su alrededor no había otro bebé.

“Cuando estaba en cuna, mi bebé tampoco estaba en contacto con otros niños”, dijo.

Ayer el gerente de Salud, Dember Muñoz, lamentó el deceso de Valentina. Señaló que pese a los esfuerzos realizados por la gerencia, no pudo ser trasladada a tiempo al Hospital Nacional del Niño. Trascendió que no conseguían camas.

Melanie señala que ahora solo quiere darle sepultura a su bebé. Aún evalúa si interpondrá una denuncia por este lamentable hecho.