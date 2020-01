“Quiero que me ayuden”: el desesperado pedido de víctima de violencia en Surco [VIDEO]

Distintas autoridades atienden el caso de violencia contra una mujer registrado la noche del domingo en la urbanización San José, en Surco. La víctima, quien fue golpeada por su conviviente en plena vía pública, indicó que las agresiones contra ella eran constantes.

En entrevista telefónica con RPP, la agraviada, quien evitó revelar su nombre por miedo a represalias, dijo que este hombre siempre la maltrataba porque ella no le quería dar dinero para que compre licor y cigarros.

“Él convive conmigo, sin embargo, tomaba constantemente y fuma. Entonces como yo no le compraba a veces, se ponía alterado, me exigía, me manipulaba, me amenazaba y hasta me levantaba la mano. Tengo videos, tengo pruebas y todo. (…) Entonces yo quisiera que me ayuden, al menos la Policía y la Fiscalía”, aseguró la víctima.

Como se observa en las cámaras de seguridad, la mujer se encontraba caminando en la calle cuando su conviviente desde hace 10 meses, el ciudadano venezolano Edinson Jesús Romero Montiel (35), salió del departamento que ambos arrendaban y empezó a agredirla brutalmente.

Pese a que ella intenta escapar, él la alcanza, la coge de los cabellos y la lanza contra el suelo. Como si no fuera poco, el sujeto la vuelve a cargar y nuevamente la tira contra el pavimento. Fueron los gritos de la mujer los que alertaron a los vecinos que salieron en grupo para defenderla.

Inicialmente, la agraviada no quiso sentar la denuncia, al parecer por temor, sin embargo, luego fue convencida y acudió a la comisaría de Surco, por lo que la Policía detuvo al extranjero, quien se resistió, pero fue reducido por la fuerza.

El resultado del examen del médico legista a la mujer arroja que presenta lesiones y heridas en la cabeza producto de los golpes. Ella está siendo atendida en el hospital Casimiro Ulloa y también viene recibiendo el apoyo del Ministerio de la Mujer.

Varios vecinos de la urbanización San José, incluso compatriotas del venezolano, contaron que este hombre no solo ejercía violencia contra su pareja, sino también con las demás personas y con la dueña de la casa donde alquilaban el departamento.

Justamente, esta última contó a La República que el agresor una vez la golpeó en la cabeza porque le reclamó sobre su comportamiento dentro del inmueble y porque en dos ocasiones rompió una ventana y una puerta.

Ella lo denunció ante la Policía, pero el caso no prosperó, por eso pide que en esta ocasión el sujeto sea encarcelado de inmediato, pues teme por su vida y por la de su familia.

Por el momento, Edinson Jesús Romero Montiel pasó por el examen toxicológico y continuará con las diligencias policiales para que luego sea puesto a disposición del Ministerio Público, el cual decidirá si sigue el proceso en libertad.

La Policía informó que el sujeto ya confesó su delito y por qué lo hizo. Asimismo, la PNP detalló que este hombre contaba con el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), sin embargo, no trabajaba, sino que la mujer lo mantenía.

¿Cómo denunciar violencia de género?

Recuerde que, si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).