Fiorella Montaño

Una de las últimas imágenes de José Luis Chapa, secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), lo muestra enmarrocado con un chaleco azul. Él y otros dirigentes fueron apresados en noviembre pasado, acusados de pertenecer a una organización criminal. El Ministerio Público pidió prisión preventiva, para que los investiguen en la cárcel. Sin embargo, el Poder Judicial desestimó la solicitud por falta de pruebas. Después de salir de prisión, Chapa restringió sus apariciones públicas; está incómodo con la prensa, pero aceptó conversar con La República. Él señala que su detención tuvo una motivación política.

Después de su detención, limitó sus apariciones públicas. Hay críticas, ¿el movimiento sindical perdió peso?

Salimos fortalecidos, porque no se nos encontró nada. La investigación seguirá, pero no hay pruebas que nos involucren con un delito. Si apareciera algo durante la investigación sería una sorpresa.

¿Y qué decir de las críticas a la falta de liderazgo?

Las organizaciones sociales están dormidas. La federación, en estos años, asumió las luchas sociales con un comando de lucha.

Básicamente es Construcción Civil, no hay otros gremios…

Construcción Civil y las provincias son la columna vertebral de la federación. Hoy tuvimos una reunión con los dirigentes de todas las provincias. Impulsaremos las futuras movilizaciones.

¿No hay un mea culpa?, sus movilizaciones ya no son tan contundentes.

Hicimos un balance y asumimos nuestra responsabilidad. Hay aciertos y desaciertos dentro de la junta directiva. También se dio indiferencia del otro lado, con los dirigentes de otras organizaciones sindicales. Ahora tenemos más afiliados y capacitaciones en derecho laboral a los trabajadores. A pesar de todo eso, nos preguntamos qué pasó. Los trabajadores no salen, no hay respuesta. Piensan en el día a día y tienen miedo a los despidos.

******

El día de la entrevista, José Luis Chapa tuvo reuniones en el local de la FDTA con dirigentes de otros gremios sindicales. Quiere volver a la carga. El año pasado, el dirigente también tuvo problemas de salud; sin embargo, se le ve repuesto.

Hoy la FDTA cumple 69 años de fundación. El gremio también tiene problemas. Pocos están al día en sus cuotas. El dirigente recrimina ello a sus miembros.

Los problemas internos se resuelven en casa. Es por eso que, al preguntarle a José Luis Chapa sobre dirigentes cuestionados del Cono Norte, relacionados con el tráfico de terrenos, replica contra la prensa.

“Hay dirigentes buenos, pero también hay una prensa vendida que se encargó de estigmatizarnos. No los defiendo (a los dirigentes), pero me pongo a mí mismo como referente. Con la sindicación de Los Ladrillos del Sur, mucha prensa hizo de juez y yo era el peor delincuente de la región sur”, afirmó.

Entonces, ¿dice que le pagaron a la prensa?

Hay algunos que exageran y otros que reciben dádivas.

*****

Asegura que denunciará a la fiscalía y el Estado por su detención. También irá contra los medios que difundieron la información pública. Espera tener los recursos para pagar a los abogados demandantes.

Últimamente realizan marchas, donde se les pregunta a los manifestantes de qué trata y no saben, ¿los obligan a ir?

Cada organización o gremio sindical tiene sus formas.

Eso le quita legitimidad a la protesta

No, no. En cuanto a la federación, por ejemplo, aprobamos que quien no venga será sancionado. Está en los estatutos.

¿Porque es necesario obligarlos a movilizarse?

Nadie obliga.

****

Entre los argumentos que usó la fiscalía para acusarlos, está una presunta coacción a los obreros para que paguen la cuota sindical, así no sean afiliados a la FDTA. Los acusaron de extorsionar a las empresas con la cuota de trabajadores. Chapa defiende esta forma de trabajo. Asegura que así lo establecen los estatutos y normas regionales.

Para la investigación, se interceptaron los teléfonos de Chapa y el resto de dirigentes. En una de esas conversaciones, el secretario de la FDTA señala que van a golpear al gobernador y que “no funciona”. Ese fue otro argumento para abonar a la tesis de la extorsión.

“Nosotros somos pueblo, no de saco y corbata. Hablamos así. En qué cabeza puede creerse que un dirigente va golpear al gobernador. Es una forma de expresión”, señala el dirigente, quien también admite que la relación con Elmer Cáceres Llica está resquebrajada.

Desde agosto del año pasado, no hay comunicación con él. “Cáceres Llica se peleó con las organizaciones sociales. Me parece que él no gobierna, sino los asesores y alguien más, pero no es el gobernador”, asegura el dirigente.

La FDTA realizó marchas en contra del gobierno regional el año pasado. Incluso llegaron a pedir la salida de cinco gerentes. No fueron atendidos en sus demandas. El 10 de febrero, convocaron a una movilización contra el gobierno regional.v