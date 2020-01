Corte Suprema definirá propiedad de terreno que ocupa el Club Libertad

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema define este martes 21 la propiedad del terreno de más de 23 mil metros cuadrados, ubicado en el centro histórico de Trujillo, que disputan la Beneficencia Pública de Trujillo y la Asociación Club Libertad.

Ese día, el tribunal, que preside Francisco Távara, realizará el visto de la causa del proceso de casación que presentaron los representantes del club trujillano, luego de que el Poder Judicial determinara en dos instancias judiciales que la propiedad del inmueble, valorizado en US$ 60 millones, es de la Beneficencia Pública de Trujillo.

En junio del 2009, el Club Libertad, organizador del concurso nacional y mundial de marinera, solicitó la prescripción adquisitiva de dominio del predio que ocupa desde finales del siglo XIX.

Esa figura legal procede cuando quien posee el bien acredita que lo ha hecho por plazo determinado y bajo condiciones establecidas por el Código Civil.

Sin embargo, según el ex presidente de la Beneficencia Pública, Constante Traverso, el club no solo no ha cumplido con las condiciones exigidas por la ley para obtener la propiedad del bien sin pago alguno, como se ha demostrado en las instancias judiciales, sino que solo propugna un interés netamente comercial por el millonario valor de la propiedad.

En cambio, dijo, la Beneficiencia y el municipio provincial de Trujillo prevén recuperar la extensa propiedad y desarrollar allí proyectos sociales como una biblioteca pública y un área verde, entre otros.

“Se trata de un patrimonio de la población de Trujillo que debe ser utilizado en beneficio de todos, en especial de los sectores más vulnerables. El objetivo del Club que tiene 123 socios, la mitad miembros de una familia, es adueñarse de la propiedad con fines comerciales y onerosos. Otorgarle la propiedad sería un negocio redondo para ellos”, alertó Traverso.

Finalmente, negó que la intención de la Beneficiencia y del municipio sea perjudicar la labor promotora y difusora de la marinera que realiza el Club Libertad. A contrario, apoyamos esta tarea. Nada justifica que se quieran adueñar de un bien que es de todos los trujillanos”, precisó.

DESPIECE

Bien era de institución benefactora

El terreno en disputa pertenecía a la Cofradía Nuestra Señora del Rosario, una de las más antiguas, fundada en 1554 en Lima y que se extendió al interior del país, inicialmente para los indios y luego para los españoles y negros y para socorrer a los pobres y enfermos. En 1890, el bien fue cedido bajo contrajo enfitéutico – que establece obligaciones recíprocas- al Club Libertad.

De acuerdo al municipio de Trujillo, institución a la que pertenece la Beneficencia Pública de Trujillo, el predio debía ser devuelto en 1991 para que sea administrado por esta última, como sucede con todos los bienes que tuvo la referida cofradía en esa provincia liberteña. No obstante, eso no ocurrió y 10 años después los representantes del club Libertad plantearon la prescripción adquisitiva de dominio.