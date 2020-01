Roban 83 000 soles a jubilado de su cuenta de ahorros en Banco de la Nación

Un jubilado sufrió el robo de 83 mil soles de su cuenta de ahorros del Banco de la Nación, en julio del año pasado.

Según narró Sebastián Verástegui, de 82 años de edad, el pasado 11 de julio del 2019 se acercó a una agencia de la entidad bancaria ubicada en el distrito de Barranco. Tras verificar su saldo en un cajero automático, algo habitual en él, ingreso a la oficina y retiró la suma de 1 500 soles.

Este movimiento ocurrió alrededor de las 10:50 a.m., sin embargo, 27 minutos después, iniciaron los 71 retiros diarios de sumas que bordeaban los 7 mil soles.

“A partir del 12 de julio, todos los días han ido retirando del cajero, agente o comprando por un monto de 7 mil soles”, mencionó la hija de la víctima para Latina.

A pesar de los extraños que eran los movimientos, el Banco de la Nación nunca se comunicó con el jubilado. De acuerdo a su testimonio, tras percatarse de lo ocurrido solicitó las cámaras de seguridad, sin embargo, estás no fueron entregadas desde el año pasado.

“Cuando yo he solicitado fotos, vídeos de los cajeros, ellos me han mandado algunas fotos de la zona Norte, no de la agencia de Barranco que a mí me interesa porque es allí donde se inicia el robo. Me tuvieron una hora esperando para poder ver si había el vídeo. Me dijeron que no lo tenía que lo tenía la agencia principal y que en allí sólo se podía hacer a través de la fiscalía”, indicó el familiar del hombre de 82 años.

Pese a los reclamos de la familia, el Banco de la Nación ha culpado a su cliente. Incluso no ha asistido una reunión ante Indecopi. No obstante, alertados por el reportaje de Punto Final, un representante de la entidad se comunicó con los familiares del agraviado y le indicaron que debían reunirse inmediatamente.

“Nos hemos comunicado con un familiar del cliente afecto para solucionar el aspecto la próxima semana”, finalizó.

Por su parte, Sebastián Verástegui espera tener nuevamente el dinero que con tanto esfuerzo pudo juntar.