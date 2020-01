Playas de la Costa Verde carecen de limpieza, resguardo policial y puestos de primeros auxilios

Ausencia de personal de serenazgo y resguardo policial; falta de limpieza y puestos de primeros auxilios. Ese fue el panorama que encontró la Defensoría del Pueblo, luego de recorrer las playas ubicadas a lo largo de la Costa Verde.

Y es que la institución visitó las playas La Pampilla, Waikiki, Makaha, Redondo, Estrella, Los Pavos, Los Yuyos, Las Sombrillas (Barranco), Barranquito, Agua Dulce, La Herradura, Los Pescadores y Las Sombrillas (Chorrillos) con el objetivo de supervisar la accesibilidad, condiciones de salubridad y de seguridad, vigilancia por parte del personal Policía Nacional de Salvataje, cobros de parqueo vehicular autorizados, entre otros aspectos.

Así, en relación a la fiscalización, se constató que tres playas no contaban con fiscalizadores municipales (Pescadores, Pavos y Estrella). Seis carecían de letreros que prohíban el consumo de alcohol (Waikiki, Makaha, La Pampilla, Redondo, Estrella y Barranquito) y sólo dos contaban con letreros sobre la prohibición de ingresar con mascotas (Agua Dulce y La Herradura).

Los comisionados de la Defensoría del Pueblo pudieron comprobar que en dos playas capitalinas (Makaha y Los Pavos) se realizaban actividades económicas que dificultaban el libre acceso de los veraneantes: alquiler de sombrillas o tablas de surf, venta de ropa de baño para menores, etc. Ello evidencia una omisión al deber de las municipalidades de fiscalizar las actividades comerciales, según la institución.

Otro aspecto alarmante fue que seis playas no tenían personal municipal de limpieza (La Herradura, Los Pescadores, Las Sombrillas, Los Pavos, Barranquito y La Pampilla) y que la playa Los Pescadores no cuenta con baños públicos, además de existir residuos sólidos acumulados.

En cuanto a la seguridad de los balnearios, se observó que en cuatro de ellos no se contaba con patrullaje de Serenazgo (Los Pescadores, Las Sombrillas-Chorrillos, Los Pavos y Estrella).

Once playas tampoco contaban con patrullaje policial; en ocho de ellas no se identificó presencia de efectivos de salvataje y dos no contaban con torres de salvataje (Barranquito y Los Pavos). Se verificó además que las torres de salvataje de Las Playas Waikiki y Makaha se encuentran en mal estado.

No menos preocupante resulta haberse verificado que solo dos playas cuentan con instalación de puestos de primeros auxilios: Los Yuyos y Redondo.

Ante estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo recomendó a las municipalidades distritales de Chorrillos, Barranco y Miraflores, que dispongan, de manera inmediata, acciones que permitan superar las observaciones advertidas con el fin de salvaguardar la salud y seguridad de los veraneantes.