Verdades y medias verdades en promesas de candidatos de Arequipa al Congreso

Mónica Cuti

El último lunes, 19 organizaciones políticas participaron en la exposición de propuestas que organizó el Jurado Nacional de Elecciones.

En algunas promesas, hubo tintes de populismo muy lejos de concretarse. Otras estuvieron más aterrizadas y los exponentes son conscientes sobre su breve paso por el Parlamento.

La República hizo un fact-checking: el desmenuzamiento de la promesa y si esta es factible de llevarse a la realidad.

Por cada organización, participaron dos postulantes y ellos se convirtieron en voceros del plan legislativo de sus organizaciones políticas. Se tomaron dos minutos y 30 segundos cada uno. En algunos casos, no calcularon bien sus tiempos y solo lograron oralizar un discurso. El debate estuvo dividido en tres bloques y se desarrollaron dos temas: cierre de brechas al 2021 y las reformas política y electoral.

La mayoría planteó la eliminación de la inmunidad parlamentaria, el retorno a la bicameralidad. Otros aseguraron que pondrían los cimientos para el cambio de la Constitución.

Los especialistas consultados recordaron las funciones de los congresistas: legislar, fiscalizar y hacer control político. Sin embargo, muchos de los postulantes prometieron cosas que dependen de otros niveles de gobierno. En esta nota analizamos las propuestas de Acción Popular, Partido Morado, Solidaridad Nacional, Podemos Perú, Contigo y Unión por el Perú.

Andrés Risueño

Acción Popular

renovación de congresistas

Promesa: “Que a la mitad del periodo los congresistas nuevamente se sometan a la votación popular y que haya una renovación del 50% de congresistas”.

Falso. El abogado constitucionalista Jorge Mamani señala que retirar del cargo a un congresista, considerando que no trabaja, es inconstitucional, pues su cargo se obtiene tras la elección voluntaria y popular. Además que, para ocuparlo, según la Constitución, solo debe ser peruano y tener más de 25 años, no hay otra exigencia adicional que condicione su permanencia. Podría darse una reglamentación al respecto, pero aun así sería considerado inconstitucional.

“Hacer una evaluación de gestión de resultados es inconstitucional, porque no está normado en ningún lado. Lo que se le puede solicitar es un informe sobre su producción para evaluar alguna sanción, pero sin ánimos de que sea removido”, dijo. v

Moisés Chuctaya

Partido Morado

Ley contra el acoso y su sanción

Promesa: “Se promoverá la ley para la prohibición y sanción del acoso a mujeres, se fomentará la ley de fortalecimiento de una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y que sean sancionadas las autoridades que no la otorgan (información)”.

Ambiguo. La ley para sancionar el acoso ya existe y está vigente. Es la normativa 30314, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que fue publicada y aprobada el 2015. Incluso, mediante un decreto supremo, se reglamentó el 2019 y a nivel nacional ya iniciaron las sanciones.

La segunda propuesta es factible. El especialista Jorge Mamani señala que por vía legislativa sí se puede crear una Autoridad de Transparencia, que pueda exigir la entrega de información de forma obligatoria. Eso lo pueden hacer el Congreso y el Ejecutivo. Luego, se vería cómo estaría compuesta y cuántos miembros tendría, solo debería realizarse una ley orgánica, entre otros detalles.v

Yovana Medina

Solidaridad Nacional

aUMENTO DE SUELDOS EN SALUD

Promesa: "Se cumplirá con el aumento de sueldos ya establecidos para los trabajadores de salud, nombramiento al cien por ciento del personal de salud. No al veinte por ciento para que haya más personal y, por lo tanto, mayores soluciones. No a los pagos ilegales dentro de los hospitales. Se deben fortalecer los centros de salud de primer nivel”.

Falso. El excongresista y exgerente regional de Salud de Arequipa, Gustavo Rondón Fudinaga, señala que esta propuesta es un buen deseo, pero no pasa de eso porque no es factible. Un parlamentario puede pedir nombramientos, pero no dispone del manejo del presupuesto. Esa competencia depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Fudinaga indicó que, para disponer de un presupuesto, no basta con que se haga un pedido, debe hacerse una evaluación a fondo.

En cualquier caso, la propuesta encierra un tinte demagógico orientado solo a capturar votos.v

Juana Vélez

Podemos Perú

creación de más universidades

Promesa: “Que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) devuelvan los aportes. En educación, la creación de más universidades nacionales, porque hay marginación y exclusión a los estudiantes provenientes de casas de estudios cerradas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior, que en otras universidades los acepten y también que se les dé una compensación económica”.

Falso. El exparlamentario Rondón señala que estas propuestas no son factibles, carecen de sustento. En el caso de las AFP, protegen la jubilación y se atentaría contra este sistema. Con esta propuesta, el sistema privado podría colapsar.

Sobre la creación de más universidades, Rondón recordó que los congresistas no pueden prometer estas iniciativas. Su función es legislar y fiscalizar, carecen de función ejecutiva.

“Si bien se pueden tener muchos deseos, el Estado no tiene la plata para todo”, indicó. v

Roberto Cavero

Contigo

entrega de títulos y de setare

“Se modificarán las leyes para ampliar el plazo de titulación de terrenos. Que todos los posesionarios accedan al título de propiedad si la invasión se produjo antes de 2016. También se ampliarán los Setare. Hay 15 000 taxistas informales que carecen de este documento. Me comprometo a trabajar por ello”.

Ambiguo y falso. El exparlamentario Rondón dijo que la ampliación de titulación podría darse.Actualmente, se titula a las personas que ocuparon terrenos antes de 2004. Para Rondón, es factible la titulación en zonas que no revisten peligro ante desastres naturales, están dentro de los márgenes de la ley, aunque indicó que en los 15 meses de gestión congresal será imposible efectuar tantas cosas.

Sobre el Setare, Rondón señaló que es una propuesta populista, pues esta facultad depende de las municipalidades y no del Congreso.v

Edgar Alarcón

Unión por el Perú

Retirar la inmunidad a congresistas

“La inmunidad debe quitársele al congresista y a los funcionarios que la poseen, para que estén en la misma condición que los ciudadanos. Se debe revisar la Constitución, para que no sean ministros los congresistas electos. Una asamblea constituyente al 2021”.

Verdadero. Para Jorge Mamani, la propuesta sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria es factible, pero requiere una reforma constitucional. El anterior Congreso no aprobó una iniciativa para que el levantamiento de la inmunidad sea una potestad del Poder Judicial. Sin embargo, ahora sí se podría abordar el tema para recuperar la confianza de la ciudadanía. La opinión pública tiene la idea de que varios padres de la patria utilizan esta prerrogativa para blindarse y no ser investigados por delitos cometidos antes de llegar al Congreso.Varios parlamentarios, ahora en campaña, anunciaron su deseo de apoyar la regulación de la inmunidad.v