Agentes de prevención de un conocido supermercado, en San Isidro, detuvieron a un acosador sexual, quien grabó con su celular las partes íntimas de una mujer varias veces. Juan Manuel Espinoza Ysla, de 27 años, es el nombre del sujeto descubierto.

Espinoza, que grabó en cinco ocasiones a Meliza Espinoza, fue puesto al descubierto gracias a las cámaras de seguridad del supermercado Tottus. La víctima al enterarse de esta situación repudiable emitió su juicio de valor.

"Este asqueroso, porque no tiene otro calificativo, me había estado grabando ‘por debajo de la falda’ utilizando su celular que lo tenía encubierto en su lonchera", sostuvo, indignada, a través de Facebook.

La publicación de Meliza no tardó en convertirse en viral, pues en las pocas horas fue compartida cientos de veces. Asimismo, recibió centenares de mensajes de apoyo.

La pesadilla de la agraviada se dilató pues, según ella, pasó un pésimo momento cuando la Policía prácticamente la obligó a sentarse dentro del patrullero junto a su agresor.

La mujer agregó que los familiares también la acosaban. La consigna de los parientes del sujeto era convencer a la víctima a que no haga ninguna denuncia en su contra.

“Su familia, quien acudió al llamado del sujeto y tanto la madre como otro familiar, se me acercaban para pedirme que no denuncie a este sujeto y que mucho menos lo haga público, para no perjudicar su carrera de artista. Como si yo no hubiese sido la única y verdadera perjudicada con este tema", relató.

Respecto a este caso, Espinoza Ysla tiene antecedentes. En el año 2016, este sujeto cometió un acto aberrante: grabó las partes íntimas de una ciudadana venezolana mientras esta caminaba por Jirón de la Unión, en el Cercado de Lima. Tras este hecho fue capturado por la Policía.

Cabe precisar que, en ese entonces, los transeúntes le avisaron a la joven que un hombre estaba por atrás de ella con una cámara oculta en su mochila.

En última instancia, la mujer agraviada instó a las mujeres a denunciar todo tipo de agresión. “Debemos hacer el cambio nosotras, denunciando, publicando, apoyándonos entre nosotras y no siendo indolentes a todos los casos que escuchamos diariamente”, sentenció.

Meliza informó que su abogado se está encargando del caso y que hará todo lo posible hasta ver al acosador sexual tras las rejas.