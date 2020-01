Dos regidores de municipio de Arequipa son suspendidos

Edwar Quispe

Los regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Pedro Quispe Cornejo y Willy Jano Huallpa, fueron suspendidos de sus cargos.

La decisión la adoptó el pleno en una sesión extraordinaria. Solo dos concejales se opusieron a la medida.

La suspensión responde a la sentencia condenatoria en segunda instancia contra ambos concejales. La Primera Sala Penal los condenó a cuatro años de prisión suspendida al hallarlos culpables de aprobar irregularmente el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) durante la gestión de Alfredo Zegarra Tejada. El exburgomaestre también recibió la misma pena. El reemplazo de Quispe es Michael Emiliano Arce Ale y de Jano María Fernanda Villanueva.

Pedro Quispe se mostró disconforme con lo acordado. Consideró que se vulneraba su derecho al haber presentado un recurso de casación ante el Poder Judicial (PJ). Indicó que el juzgado no envió ningún documento para que lo retiren del cargo.

El asesor legal de la comuna, Augusto Santillana, citó el artículo 25, numeral 5 de la ley orgánica de municipalidades. En esta establece que un regidor sentenciado pero con un recurso legal por resolver puede ser suspendido del cargo. Sobre ese caso, el Poder Judicial ya notificó a la comuna por la sentencia, lo que sería suficiente para proceder.

Durante la sesión no se tocó el caso del regidor Daniel Muñoz, también sentenciado por el PDM. Muñoz pidió licencia para postular al Congreso. Tras la divulgación de la sentencia, dimitió a su postulación y ha pedido reintegrarse a la comuna. El pleno no lo puede vacar mientras no se reincorpore. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe comunicar su incorporación.v