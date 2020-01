Alberto Flores Vilca es un cineasta puneño, cuyos trabajos han sido reconocidos a nivel internacional. Debido a que no ha recibido ayuda alguna del Estado, él ha tenido que realizar polladas y rifas para financiar sus viajes a los dos festivales de cine en los cuales sus cortometrajes se encuentran entre los seleccionados.

El joven talento señaló a La República que debido a que la convocatoria para la Dirección Audiovisual, la Fonografía y Nuevos Medios (DAFO) cerró en noviembre, él solicitó apoyo al Municipio Provincial de San Román, en Juliaca. No obstante, le dijeron ‘‘que cada fin de año hacen su plan de presupuesto para el año siguiente. Lo mío no estaba contemplado y no pueden hacer nada’’. ‘‘No vi voluntad ni iniciativa para buscar una salida’’, expresó Flores Vilca.

El cineasta ha tenido que realizar polladas y rifas para recolectar fondos que ayuden a solventar sus gastos, como los pasajes, seguro médico, transporte en tren viáticos, hospedaje, así como trámites que debe llevar a cabo. Sin embargo, le queda poco tiempo para lograrlo.

Su corto documental ‘Mamapara - Madre Lluvia’ quedó seleccionado en el Festival Internacional Transcinema 2019, en Lima, y también en el 42 Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont - Ferrand, en Francia. Este último será del 21 al 28 de febrero. Asimismo, su proyecto ‘Grietas’ fue reconocido en la Berlinale Talents del Festival Internacional de Cine de Berlín, en Alemania, que se realizará del 1 al 8 de febrero.

Para apoyar a Alberto Flores Vilca se puede depositar a la cuenta BCP 405-38295093099, que está a su nombre, mientras que la cuenta interbancaria es 00240513829509309991.