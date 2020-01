La municipalidad de Lima comenzó ayer a aplicar multas de S/ 344 a los conductores de camiones que ingresen a las vías restringidas de la llamada Macrozona 1, conforma por los distritos de Cercado, Breña, Pueblo Libre, Jesús María, La Victoria y El Agustino.

La restricción es de 6:30 a 10 a.m. y de 5 a 9 p.m., de lunes a sábado, en vías como Av. Caquetá, Av. Colonial (Cercado), Av. Tingo María (Breña), Av. México (La Victoria) y Av. José de la Riva Agüero (El Agustino).

Los camiones que están prohibidos de circular por estas vías son los mayores a 18,5 toneladas, remolques y semirremolques de las categorías 03 y 04.

Estos vehículos no pueden desplazarse en avenidas locales ni colectoras, pero sí en avenidas arteriales (amplias) de lunes a sábado de 10 a.m. a 5 p.m. y de 9:00 p.m. a 6:30 a.m.

Ahora bien, las vías para su libre circulación son Evitamiento y Línea Amarilla, y avenidas como Nicolás Ayllón y Alfonso Ugarte, desde el trébol de Caquetá hasta la Plaza Castilla.

La medida tiene como fin el ordenamiento del Centro Histórico y del Cercado de la ciudad, aseguró Daniel Figueroa, gerente de Transporte Urbano de Lima, quien realizó un operativo en el cruce de Tingo María con Zorritos, en el Cercado.

La restricción en la llamada Macrozona 1 tuvo un periodo de marcha blanca desde setiembre del año pasado, en coordinación con los transportistas de carga pesada.

La fiscalización y aplicación de papeletas estará a cargo de la PNP. El monto de la sanción equivale al 8% del valor de 1 UIT.

La clave

En zonas industriales se permitirá la circulación de camiones por las vías colectoras y locales solo si se accede a ellas por una vía arterial o de libre tránsito que esté cercana, durante la franja horaria establecida, precisó la MML.