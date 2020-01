Expresidenta del Consejo Regional de Tacna sugiere que comisiones deberían disolverse

Tacna. La expresidenta del Consejo Regional, Luz Huancapaza Cora, sugirió la disolución de las comisiones de trabajo conformadas recientemente en el organismo. Explicó que esos grupos fueron creados bajo el Reglamento Interno de Consejo (RIC) que data del 2014.

Huancapaza detalló que, en el 2019, el consejo aprobó la creación de un nuevo reglamento, pero el Ejecutivo regional no lo publicó hasta después de que se crearon las comisiones para el 2020. “El martes se publicó en el diario El Peruano el RIC. Yo advertí al consejo de que esperemos, pero no se me oyó”, dijo la consejera.

Según la autoridad, el nuevo RIC otorga mayores facultades de fiscalización y crea la Comisión de Ética.

Hoy a las 10:00 horas, el Legislativo regional tendrá una sesión donde abordará este tema.