Por Joel Robles y Doris Aguirre

De mucha peligrosidad. De los casi 124 intervenidos en el hotel Rojo de Punta Negra, en su mayoría venezolanos, 80 habían disparado un arma de fuego en las horas previas a su arresto, precisó el comandante general de la Policía, José Luis Lavalle.

Según el oficial, la pericia de absorción atómica que se les practicó a ellos reveló que en 67 arrestados se hallaron restos de bario y plomo, y en otras 13, restos de antimonio, plomo y bario.

Este hecho despertó la alerta de la Policía, ya que los detenidos podrían estar implicados en diversos robos y sicariatos. “Estamos investigando en qué delitos habrían participado”, señaló.

Así, indicó que de los 117 venezolanos intervenidos, 47 estaban ilegalmente en el Perú, puesto que no existe registro de ellos en Migraciones.

Asimismo, se conoció que ocho venezolanos tienen denuncias por diferentes delitos en el Perú, cinco tienen orden de captura en su país, 13 están con orden de aprehensión y 13 tienen referencias en delitos.

“Entre los detenidos está Abraham Núñez Herrera, un sujeto de alta peligrosidad que se fugó de una cárcel de Mérida, en el 2017”, explicó Lavalle.

Se debe indicar que este caso está ligado al crimen del McDonald’s de Risso, ya que uno de los asesinos del peruano Isaac Hilario Huamanyalli fue capturado en el hotel Rojo. Por eso, la historia de este último toma relevancia y merece ser contada.

Crimen de Mc Donald’s

La República conoció que las tres venezolanas que fueron testigos del asesinato de Hilario Huamanyalli fueron convocadas por la víctima para ejercer la prostitución en centros mineros del interior del país.

Los testimonios de las extranjeras conocidas como ‘Ámbar’, ‘Chiqui’ y ‘María’ confirmaron la hipótesis de los agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Sospechaban que Isaac Hilario, conocido como ‘Tío’, fue ultimado de dos balazos en la cabeza, en un típico ajuste de cuentas por la supremacía y control de la prostitución en la capital.

“Al ‘Tío’ lo conozco desde marzo del 2019 a través de mi amigo Luis Enrique, otro venezolano que trabaja como disc jockey. Él me lo presentó por teléfono y desde esa fecha me enviaba mensajes. Realmente yo no quería hablar con ese sujeto, pero el ‘Tío’ insistía en hablar conmigo”, relató ‘María’ a los detectives de Homicidios, en presencia de la fiscal Dina Núñez.

‘María’, una muchacha de 16 años, nacida en la localidad de Los Guayos, en Valencia (Venezuela), llegó al país en enero del 2019 y se instaló con su madre y hermanos en un cuartucho del distrito de Independencia.

La adolescente, que se dedica al baile y modelaje, reveló a los investigadores que Hilario le había ofrecido llevarla a provincias junto con sus amigas, a zonas mineras, para trabajar supuestamente como recepcionista. Sin embargo, el trabajo era el ejercicio de la prostitución.

“Hace 15 días el ‘Tío’ me escribió por WhatsApp y me citó en Plaza Norte a las 3 de la tarde. Me invitó una pizza y luego de conversar me regaló 600 soles para pagar mi cuarto. Me dijo que quería ayudarme y que yo podía ganar mucho dinero. Siempre me hablaba de que en las minas pagaban bien”, afirmó ‘María’.

"Hilario era buena gente. Me decía que traía chicas de Venezuela y Colombia, a quienes les ayudaba. Me aconsejaba que yo debería trabajar para él si quería tener dinero y salir de la pobreza, porque estaba perdiendo plata”, les dijo a los detectives.

Cuando los agentes de Homicidios le preguntaron qué pasó el día jueves 9 de enero, cuando asesinaron a Isaac Hilario, ‘María’ contestó: “Ese día era la segunda vez que veía al ‘Tío’. Me había llamado a las 4 de la tarde para encontrarnos en el McDonald’s del centro comercial Risso. Me dijo que llegaría a las 8 de la noche y que si quería podía llevar a mis amigas. Y así fue, ese día estaba con ‘Ámbar’ y ‘Chiqui’, y nos dirigimos al segundo piso del McDonald’s'”, indicó.

“En el segundo piso ya estaba sentado el 'Tío’ y me llamó a su mesa. Una vez que le presenté a mis amigas, el ‘Tío’ me dio 100 soles para comprar tres hamburguesas. Al regresar seguimos conversando, mientras él enviaba mensajes por WhatsApp. De pronto escuché dos detonaciones y el ‘Tío’ solo atinó a agachar la cabeza sobre la mesa y quedó en medio de un charco de sangre. Todo fue rápido y logramos huir del lugar”, relató ‘María’ a los investigadores.

La versión de ‘María’ fue confirmada por sus amigas ‘Chiqui’ y 'Ámbar’, quienes no dudaron en asegurar que Isaac Hilario les ofreció llevarlas a asentamientos mineros para obtener dinero.

“En todo momento el ‘Tío’ preguntaba cómo nos iba en el trabajo (prostitución), si estábamos bien o no. Nosotras no queríamos darle detalles, pero el sujeto seguía preguntando”, manifestaron a los detectives “Ámbar” y “Chiqui”, quienes se dedicaban al meretricio en los alrededores de Risso.

Celulares desaparecieron

Según el video que registró la cámara del local, las tres mujeres portaban sus celulares y revisaban sus mensajes. Pero cuando la Policía les pidió los teléfonos, las tres dijeron que los habían perdido. Y cuando se les requirió sus respectivos números, arguyeron que los habían “olvidado”. Demasiado coincidente.

Claves

Tras estos casos, el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció que se reactivará el programa ‘Migración Segura’, con el fin de expulsar a todos los detenidos, incluso si no están involucrados en actos criminales.

Ambos casos siguen en investigación.