La Victoria: sujeto intenta prender fuego a su pareja en plena vía pública

La noche del miércoles 15 de enero, se registró un nuevo intento de feminicidio. Un sujeto quiso prender fuego a su pareja en el cruce de la avenida Parinacochas con las Américas, en La Victoria.

El agresor, identificado como Julio César Rojas Mogollón, roció gasolina en el cuerpo de la víctima y luego trató de prenderle fuego; no obstante, un transeúnte intervino y la joven pudo salvarse. El sujeto intentó darse a la fuga cuando se percató de la presencia de personal de serenazgo, pero se le atrapó antes de que pueda lograrlo.

Antes de intentar asesinarla, Rojas Mogollón también golpeó a su pareja. Cámaras de seguridad de La Victoria registraron la agresión, así como el intento de feminicidio.

Julio César, de 48 años de edad, y Brigitte, de 31, fueron trasladados a la comisaría de Apolo, en La Victoria, para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

De acuerdo a Latina, el sujeto cuenta con antecedentes por agresión contra la joven, así como contra los integrantes de la familia de esta. Además, el medio señaló que la víctima decidió no denunciarlo.

Los parientes de Brigitte han asegurado que el hombre no descansará hasta matarla, por lo que exigen que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) intervengan y Julio César no sea liberado. No obstante, horas después fue puesto en libertad.