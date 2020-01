El Ministerio Público, por medio de sus redes sociales, aclaró que la fiscal Luz Marina Palacios Gonzáles, de la 3° Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer, no dispuso la libertad del sujeto, identificado como Julio César Rojas Mogollón, que intentó prender fuego a su pareja en plena vía pública de La Victoria.

Ella aseguró que no señaló que se libere al agresor ‘‘ni en forma oral ni en forma escrita mucho menos’’. ‘‘Nosotros somos los que nos hemos acercado a preguntar porque nunca hubo comunicado. Se tomó conocimiento a través de los medios que estaban propalando la noticia de persona agredida por su pareja’’, aseguró la fiscal en un video en el cual habló sobre este intento de feminicidio.

Luz Marina Palacios agregó que se envió a una persona, fiscal adjunta doctora Jessica Carlos, para que tome conocimiento del caso de forma ''física''. Mientras tanto, la fiscal se comunicó con la comisaría de Apolo, La Victoria, y le dijeron que habían enviado al agresor al Depincri. ‘‘Me comuniqué con (el) Depincri y el personal policial me dijo ‘doctora, acá la señora dice que no está afectada. No amerita detención’ ’’, explicó en el video la fiscal.

Ella respondió que a pesar de la información brindada por la Policía iba a enviar a la fiscal adjunta de ese despacho para que se acerque el lugar y se pueda saber si es que realmente no ameritaba una detención, ya que consideró que por teléfono no era posible llegar a esa conclusión.

‘‘Porque en todo caso vamos a tomar el caso de oficio para continuar con las investigaciones’’, agregó ella en ese momento.

El intento de feminicidio ocurrió cerca de las 9:00 de la noche en La Victoria. Cámaras de seguridad de la zona registraron el hecho. En las imágenes se puede ver cómo un transeúnte intervino en la agresión y ayudó a la víctima, a quien Rojas Mogollón ya le había echado gasolina.