Ministerio de la Mujer actuará de oficio ante intento de feminicidio

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) señaló, por medio de sus redes sociales, que recoge ‘‘la información necesaria para actuar de oficio ante presunto intento de feminicidio’’, el cual tuvo lugar en La Victoria este último martes 15 de enero.

El agresor, identificado como Julio César Rojas Mogollón, roció gasolina en el cuerpo de su pareja y luego trató de prenderle fuego. Un transeúnte intervino y ayudó a la víctima, Brigitte, quien pudo salvarse.

El sujeto quiso darse a la fuga en su motocicleta; no obstante, personal de serenazgo pudo evitarlo. Julio César y la joven fueron trasladados hasta la comisaría Apolo, en La Victoria; sin embargo, la joven decidió no denunciarlo.

Según Latina, el agresor, de 48 años de edad, cuenta con antecedentes por agresión contra la víctima, así como contra los integrantes de la familia de esta.

Los parientes de Brigitte aseguraron que el hombre no descansará hasta matarla, por lo que pidieron el Ministerio de la Mujer intervenir y no dejar libre a Julio César; no obstante, horas después él fue puesto en libertad.

#LaVictoria | Equipo del Centro Emergencia Mujer comisaría Apolo, se encuentra recogiendo la información necesaria para actuar de oficio ante presunto intento de feminicidio. Los actos de violencia deben ser denunciados para que agresores reciban el castigo que merecen! pic.twitter.com/dD3HLWl2dR — Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables (@MimpPeru) January 16, 2020

Por su lado, el general PNP Augusto Sánchez Bermudez, señaló que el Ministerio Público y la Policía Nacional está actuando para reunir pruebas y evidencias que ''se tienen para los cargos que corresponden a este sujeto''

‘‘Tenemos que poner en manos de la justicia a este sujeto, no lo vamos a dejar libre’’, aseguró. ''La Policía va a actuar por ambos lados, para la víctima y el agresor’’, agregó Sánchez Bermudez.

La exministra de la Mujer, Ana Jara, también se pronunció sobre lo ocurrido. Ella señaló que existe una responsabilidad por parte de la comisaría de Apolo, debido a que dejaron en libertad al agresor.

''Se han lavado escandalosamente las manos y han dejado libre a este feminicida en potencia Julio César Rojas Mogollón'', aseguró.