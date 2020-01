El Ministerio Público de Chiclayo (región Lambayeque) anunció la formalización y continuidad de las investigaciones preparatorias contra el alcalde de José Leonardo Ortiz (JLO), Wilder Guevara Díaz, exfuncionarios y funcionarios.

A través del expediente judicial N° 162-2020, la fiscal encargada Helen Joan Roujel Gonzales manifestó que, tanto el alcalde como otros funcionarios y exfuncionarios serán investigadospor el presunto delito de nombramiento o aceptación indebida del cargo y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Entre los funcionarios investigados por aceptación indebida de nombramiento para cargo público figuran: José Pérez Delgado, gerente municipal de la municipalidad de JLO; Vanesa Valverde Reyes, sub gerente de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica; Marjories Rengifo Montaño, gerente de Servicio de Andministración Tributario-SAT; Miguel Cáceres Núñez, gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Wilmer Delgado Cotrina, gerente de planificación y presupuestos; Guiller Pérez Cabrera, gerente de administración y finanzas; Miguel Chaparro Llontop, gerente de Administración y Desarrollo Humano; Yuliana Carhuatanta Hernández, secretaria general; Jesús Dávila Bravo, sub gerente de Logística; Lyli Rubio de la Cruz, sub gerente de Contabilidad; Mario Oliveros Legoas, sub gerente de la Tecnología de la Información; Celessthe Vidarte Flores, sub gerente de Tesorería; Socorro Chamba Elera, sub gerente de Registro Civil; Sonia Núñez Puse, sub gerente de Mercados y Sanidad; Pedro Barboza Zelada, asesor de alcaldía; Leider Fuentes Estela, gerente de Desarrollo Económico y Social.

Como se recuerda, a inicios de este año, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Chiclayo formalizó investigación preparatoria contra el alcalde de JLO, en agravio del Ministerio del Ambiente (Minam) por el presunto delito de contaminación ambiental.