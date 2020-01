La exministra de la Mujer, Luisa María Cuculiza, brindó declaraciones sobre el intentó de feminicidio ocurrido en La Victoria. Las indignantes frases utilizadas al momento de referirse a la víctima causaron una lluvia críticas por parte de usuarios de las redes sociales.

Mediante sus cuentas de Facebook y Twitter, cibernautas evidenciaron su molestia ante los calificados vociferados. Esto debido a que sienten que culpa a la agraviada y no a la fiscal.

Cabe resaltar, que la exministra de la Mujer aseguró, mediante una llamada telefónica, que creía que “el maltrato animalizaba a las mujeres”.

“Llamar la atención a la mujer y que no sea el ejemplo para otras mujeres. Que se quieran un poquito, son seres humanos. Yo creo que el maltrato las animaliza, porque cada vez que le pegas a la mujer está conforme. ¿Cómo podemos defender a las mujeres en el país?”, mencionó la exfuncionaria.

Asimismo, criticó a la fiscal Luz Marina Gonzáles Palacios, quien dispuso dejar en libertad al agresor, Julio César Rojas Mogollón.

“Ahí la falla es total, empezando por la mujer y después la fiscal, quien tranquilamente puede denunciar al agresor, inclusive que tiene antecedentes. Hay que juntarse, la Fiscalía, el juez y la policía para que no esté ni un día más en la calle (…) Ya uno no sabe a dónde acudir, si las autoridades que nos tienen que proteger y que tienen que hacer las denuncias respectivas no lo hacen ¿Para qué están en sus puestos?”, finalizó.

Como se recuerda, esta mañana se difundieron las imágenes en donde Rojas intenta prender fuego a su pareja. Gracias a la intervención de un morador, se pudo evitar que la mujer sea atacada.