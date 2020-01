Dos trabajadores de un taller de planchado y pintura de autos murieron tras ser víctimas de un ataque armado por parte de dos sujetos que irrumpieron en el local ubicado en la avenida Canta Callao, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Según información recogida por Latina Noticias, el hecho ocurrió al promediar las 10:45 a.m. Un joven, que según testigos era venezolano, se habría puesto a orinar dentro del establecimiento, por lo que personas que se encontraban a cargo le llamaron la atención, originándose una fuerte discusión. Antes de retirarse, el extranjero amenazó con regresar.

Solo minutos después, el mismo sujeto venezolano ingresó al local con un compatriota provistos de un cuchillo y un arma de fuego con las que arremetieron contra los presentes. Luego huyeron corriendo y se subieron a una mototaxi.

Ernesto Enrique Yanayaco Ramírez (42) perdió la vida en el acto, pues recibió un impacto en la cabeza, mientras que sus compañeros Huaner Puma (33), Florencio Aler Quinto (60) y Richard Fuentes Aler (38) resultaron gravemente heridos, por lo que fueron trasladados de inmediato en un auto particular hacia el Hospital San José del Callao. Fuentes de La República confirmaron que este último perdió la vida horas después debido a una herida de bala en el cuello y espalda.

Una cámara de seguridad captó la huida de uno de los asesinos, quien corre a gran velocidad ante la sorpresa de dos mujeres que pasaban por el lugar. Es un sujeto de gorro, buzo y polo.

La familia de las víctimas mostraron su gran indignación por este doble crimen, producido solo porque le llamaron la atención al extranjero.

También denunciaron que al momento en que ocurrió el asesinato, al frente de la mecánica habían varias patrullas recargando combustible en un grifo. Cuando les solicitaron a los policías que busquen a los atacantes, los agentes no habrían querido hacerlo ya que dijeron que eran de la jurisdicción del Callao y no de SMP. Aseguran que los agentes de la comisaría de Sol de Oro llegaron casi dos horas después.

Por otro lado, también afirmaron que Richard Fuentes Aler no habría sido atendido oportunamente en el Hospital de San José , pues ingresó a las 11:00 a.m. y les informaron que no contaban con personal médico especialistas, pero hasta la hora de su muerte, a las 3:00 p.m., no gestionaron su traslado a otro nosocomio.

En tanto, Huaner Puma se recupera de un impacto de bala en el abdomen, mientras que Florencio Aler Quinto permanece en la unidad de cuidados intensivos, pues además de ser baleado, fue acuchillado en rostro hasta quedar casi desfigurado.

Por otro lado, se supo que los fallecidos dejan en la orfandad a menores de edad.