Padres y madres de familia de la Institución Educativa Inicial N° 004 ‘Niño Jesús de Praga’, ubicada en San Luis, se amanecieron haciendo largas colas para obtener una vacante para sus hijos.

Una mujer señaló que tuvo que turnarse con su esposo, ya que desconocían una hora exacta en la que les iban a atender, por lo que alguien debía estar presente en todo momento. El colegio recibe a niños de tres, cuatro y cinco años.

Varias otras madres señalaron a RTV que las autoridades de la institución no se pronunciaron al respecto. Una de ellas señaló que incluso hubo personas que no respetaron las colas, debido a la falta de orden.

Diana Lupe Galindo y Karina Rodríguez Ruesta, quienes viven por la urbanización Túpac Amaru de San Luis, hicieron un llamado a la Ministerio de Educación (Minedu) porque después de haber hecho las largas colas les indicaron que ya no hay vacantes. Otro padre de familia aseveró que él realizó el pagó por concepto de Apafa; no obstante, le dijeron que no puede matricular a su hijo.

Varias personas pidieron a las autoridades del colegio priorizar a los niños que viven en esta zona de San Luis, ya que aseguran que padres de otros lugares más alejados han llegado hasta la institución para matricular a sus hijos.