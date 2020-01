Chiclayo. Luego que el consejero delegado Óscar Carpena anunciara que en las próximas semanas se presentará la propuesta del nuevo reglamento interno del Consejo Regional de Lambayeque, el gobernador Anselmo Lozano saludó con ironía dicha iniciativa.

“En buena hora (que modifiquen el Reglamento). Es importante que se den cuenta que han violentado la Constitución”, expresó.

En otro momento, la máxima autoridad del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) reafirmó su posición de no otorgar presupuesto para el pago de asistentes y asesores de los diez legisladores regionales.

“La única forma (de asignar presupuesto) es respetando la Constitución y la Ley Orgánica, con caprichos no hago caso a nadie. Si no se ajusta a la Constitución, del mismo modo no será válido”, aseveró Lozano.

A través de estas modificaciones a su normativa, los consejeros buscaban insistir con la asignación de personal de confianza para sus despachos.

Interés

La mañana de ayer, hasta la sede regional llegó un grupo de empresarios coreanos interesados en participar de la ejecución de proyectos grandes en Lambayeque. El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Olivio Huancaruna, fue quien reunió al gobernador Lozano con los extranjeros, quienes mostraron interés en la construcción del Terminal Marítimo de Lambayeque y la ampliación del aeropuerto José Quiñones Gonzales.

“Estos consorcios grandes están interesados en la agroexportación, en obras de infraestructura. No puede haber desarrollo si no se tiene infraestructura de esa naturaleza”, indicó.