George Forsyth llevó al cine a 200 niños con discapacidad y de escasos recursos [VIDEO]

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, gestionó la invitación de más de 200 niños y sus familias para asistan a funciones de cine en el centro comercial Gama Moda Plaza, ubicado en la zona de Gamarra.

Entre los beneficiados se encontraban menores de edad cuyas familias son de bajos recursos, pero también los que son atendidos por la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED).

Los niños mostraron su gran emoción por ver películas como Jumanji y Star Wars, además recibieron varios productos de la confitería. El burgomaestre destacó que Cine Mark, el cual fue inaugurado hace apenas una semana, haya apostado por invitarlos.

Por otro lado, al ser consultado por la aparición de su nombre en los primeros lugares de las encuestas de preferencias políticas de los peruanos, George Forsyth aseguró sentirse contento aceptación de la gente, y no descartó que vaya a postular a la presidencia, pero por el momento dijo estar enfocado en su desempeño como alcalde en La Victoria.

“Hay muchos partidos que vienen a buscarme con gran interés. Hay un colectivo que no pertenece a ningún partido y eso no es noticia, ya lo he declarado en muchas ocasiones. Así que contento. (…) La verdad es que en cualquier medida de poder apoyar al país”, aseguró.

PUEDES VER Ocho alcaldes de Lima no llegaron al 20% de inversión en obras

Asimismo, cuando se les consultó a los padres de familia si votarían por George Forsyth ante una eventual candidatura presidencial, indicaron que sí, ya que a su parecer consideran que viene realizando una buena gestión que podría replicar en el país.