Feriados 2020: mira el calendario de los días no laborables en Perú

Feriados Perú | Días no laborables 2020 | El año 2020 inició con la mayor de las fuerzas. Los peruanos se han decidido a cumplir los deseos y propósitos trazados en el año viejo: nuevos hábitos, un plan de ahorro o quizás un cambio en el estilo de vida.

Sin embargo, para poder cumplirlas todas, a la par de las actividades laborales, es bueno tener bien definidos qué días del calendario de feriados en Perú están disponibles para desarrollarlos.

En esta nota podrás conocer cuáles son los feriados, asuetos y días no laborables declarados por el Gobierno para este 2020, para que te puedas programar con anticipación y puedas contar con el tiempo suficiente para cumplir con todos tus pendientes.

Todos los feriados del 2020 en Perú

A continuación encontrarás la lista completa y detallada, mes por mes, de todas las fechas previstas para el descanso del trabajador durante el año 2020.

Feriados de Enero

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo.

Festividad del Año nuevo en la bahía de la Costa Verde de Lima.

Feriados de Febrero

No presenta feriados.

Feriados de Marzo

No presenta feriados.

Feriados de Abril

Jueves 9 de abril: Jueves Santo.

Viernes 10 de abril: Viernes Santo.

Representación de Vía Crucis, correspondiente al Viernes Santo.

Feriados de Mayo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Trabajadores de la industria textil.

Feriados de Junio

Miércoles 24 de junio: día no laborable decretado por el Gobierno.

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo / Día del Pescador.

La imagen de San Pedro es paseada en el mar de Grau.

Feriados de Julio

Lunes 27 de julio: día no laborable decretado por el Gobierno.

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Despliegue de marinera durante el desfile cívico-militar del 29 de julio.

Feriados de Agosto

Domingo 30 de agosto: Día de Santa Rosa de Lima.

La imagen de Santa Rosa de Lima en procesión.

Feriados de Setiembre

No presenta feriados.

Feriados de Octubre

Jueves 8 de octubre: Día del Combate de Angamos, en honor al fallecimiento del héroe Miguel Grau Seminario.

Viernes 9 de octubre: día no laborable decretado por el Gobierno.

El almirante Miguel Grau murió en acción, durante el combate de Angamos.

Feriados de Noviembre

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

En este día, miles aprovechan en visitar a sus seres queridos en los camposantos.

Feriados de Diciembre

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Jueves 31 de diciembre: día no laborable decretado por el Gobierno.

Festividades de Navidad en el centro de Lima.

¿Qué días son feriados en 2020?

A lo largo de los doce meses del 2020, hay una determinada cantidad de días catalogados feriados de acuerdo a la regulación de la Ley N° 713, sobre los descansos remunerados de los trabajadores.

La única particularidad a tomar en cuenta es que los meses de febrero, marzo y setiembre no presentan feriados o asuetos en el calendario.

Días feriados / días no laborables Festividad Miércoles 1 de enero Año Nuevo Jueves 9 de abril Jueves Santo Viernes 10 de abril Viernes Santo Viernes 1 de mayo Día del Trabajador Lunes 29 de junio Día de San Pedro y San Pablo / Día del Pescador Lunes 27 de julio Día no laborable decretado por el Gobierno Martes 28 de julio Fiestas patrias Miércoles 29 de julio Fiestas patrias Domingo 30 de agosto Día de Santa Rosa de Lima Jueves 8 de octubre Día del Combate de Angamos Viernes 9 de octubre Día no laborable decretado por el Gobierno Domingo 1 de noviembre Día de Todos los Santos Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción Viernes 25 de diciembre Navidad Jueves 31 de diciembre Día no laborable decretado por el Gobierno

¿Cuántos feriados hay en 2020?

De acuerdo al calendario de feriados 2020 en Perú, este año 2020 cuenta con 12 días catalogados como feriados calendarios. Estas fechas corresponden a días especiales en los que se conmemoran celebraciones, homenajes o actividades especiales para el país.

¿Qué días son no laborables en Perú?

En consecuencia con el tema anterior, el Estado peruano contempló determinar algunas fechas del año 2020 como días no laborables. Según lo dispuesto desde el sector público, hay tres días en el calendario que fueron designados bajo esta prerrogativa.

Los días no laborables son decretados por el Presidente de la República en ejercicio, con el aval de los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, de Comercio Exterior y Turismo y refrendados por el Presidente del Consejo de Ministros.

Esta estrategia tiene como finalidad dinamizar la economía y el turismo interno, aprovechando que la persona dispone de un tiempo libre para ejecutar otro tipo de actividades.

¿Cuántos días hábiles tiene el año 2020?

Más allá de la algarabía y regocijo que representa disfrutar un día feriado en el año, el calendario 2020 tiene una gran cantidad de días hábiles que todos los trabajadores formales están obligados a cumplir.

¿Quieres saber cuántas serán las fechas en las que deberás trabajar? Descontando los días feriados, no laborales y fines de semana, el año 2020 tiene 253 días hábiles. Recordemos que este año tiene 366 días, por ser bisiesto.

¿Qué son los días feriados?

Es común referirnos a ellos también como ‘feriados’, sin embargo no son exactamente iguales. Los días feriados son fechas establecidas de acuerdo a Ley donde está permitido el descanso de la jornada laboral.

Los feriados tienen carácter de obligatorio en su cumplimiento y cuyas horas no trabajadas no deben ser compensadas en el futuro. No obstante, en caso que un empleador decida que uno debe trabajar ese día, sin brindarle otro de descanso, deberá pagarle por adición para compensar.

Además, todos los trabajadores que laboren en el territorio peruano tendrán el derecho a descansar en un día feriado no laborable, sin distinción de nacionalidad, religión, ideología política, nacionalidad del empleador, u otro tipo de cualidad.

¿Qué son los días no laborables?

Los días no laborables -también llamados asueto- son aquellos autorizados mediante un Decreto Supremo por el Presidente de la República. El cumplimiento de estas jornadas libres de trabajo extraordinarias se da previo acuerdo con el empleador.

En caso que un empleador decida acatar el descanso por día no laborable, acordará con su(s) empleado(s) la recuperación del espacio de tiempo otorgado.

Diferencia entre feriado y día no laborable

los feriados no laborables ya se encuentran establecidos mediante ley (D. Leg. N° 713) y son de alcance nacional mientras que los días no laborables compensables son establecidos por el Poder Ejecutivo, en función a consideraciones particulares tales como la seguridad nacional, fomento del turismo, etc. y son obligatorios sólo para el sector público.

¿Qué son los días compensatorios?

Se le llama un día compensatorio a aquella jornada habilitada por el empleador para cubrir el descanso por trabajar en un día feriado o día no laborable.

¿Es obligatorio trabajar en feriado?

De acuerdo a la Ley N° 713, correspondiente a los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, el empleador está en la obligación de cumplir con otorgar el descanso a su trabajador en un día feriado.

La única opción por la que un empleado pueda trabajar en un feriado calendario sería que el empleador necesitase del trabajador. Al respecto, estaría en la obligación de brindarle una compensación que podría ser una de las siguientes:

- Coordinar otro día de descanso para reemplazar al feriado.

- Pagarle por el feriado trabajado para compensar el descanso.

¿Cuánto se paga por trabajar en feriado?

De acuerdo a la regulación establecida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el empleado que trabaja en un día feriado está en el derecho de recibir el pago correspondiente a esa jornada y, además, a otras dos remuneraciones adicionales.

El trabajador, además del pago correspondiente al día feriado que equivale a un día completo de trabajo, también percibirá dos remuneraciones diarias adicionales:

- Por el trabajo extraordinario realizado.

- Por concepto de sobretasa del 100%

Por otro lado, si el trabajador solo laboró unas horas del día feriado, el pago adicional al que tiene derecho recibir será definido de manera proporcional.