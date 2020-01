Arequipa: Hay S/ 18 millones en reparaciones civiles que los afectados no cobran

Mónica Cuti

Desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en la región mistiana (2008) a la fecha, la Corte Superior de Justicia de Arequipa recibió más de S/18 millones de soles en reparaciones civiles, pero solo una pequeña parte fue cobrada.

Si bien no se tienen las cifras exactas al no haber data al respecto, el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de Arequipa, Jhonny Cáceres, dijo que la mayoría de afectados no acude a cobrar sus reparaciones civiles porque no saben que tienen cupones que les permiten acceder a estos montos.

Por ejemplo, si un ciudadano denuncia el robo de un celular y se atrapa al delincuente este paga una reparación civil. Sin embargo, la mayoría de afectados sigue el proceso al inicio, pero luego lo abandona. El presunto ladrón hace el depósito. Esta se deposita en las cuentas del Poder Judicial y se crea un cupón que debe cobrarlo el afectado. Como a la víctima no se le notifica del depósito casi nunca se entera.

Este descuido fue aprovechado por dos secretarios judiciales, Jefferson Dalhit Rodríguez Lavado y Roberto Salas Vilca; el abogado de la Procuraduría, José Luis Portocarrero, y las ciudadanas Yudi Ccallo Mallqui y Karen Ranilla Calisaya. Hacían el cobro ilegal de diferentes reparaciones civiles enviadas a sus cuentas personales. Este era dinero que por años no se reclamaba.

Tras el descubrimiento de este ilícito, se lanzó una alerta en el Poder Judicial a nivel nacional, para que se revise si la figura se repite en otras regiones. Las reparaciones pueden cobrarse en la cortes de justicia.