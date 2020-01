Arequipa: Redistribuyeron a 950 policías destacados a valle de Tambo

Deysi Pari

Los 950 policías que fueron destacados al valle de Tambo en Islay por el conflicto de Tía María han sido redistribuidos. Así lo dio a conocer el jefe de la XI Macro Región Policial, Víctor Zanabria Angulo.

El grupo, conformado mayoritariamente por miembros de la Dirección de Operaciones Especiales y de la Unidad de Servicios Especiales de Lima, ahora está haciendo labores de seguridad pública.

Según Zanabria, estos miembros del orden no solamente están en Islay, ahora están desempeñando labores en la provincia de Camaná y en la ciudad de Arequipa.

A fines de diciembre de 2019, La República informó que el Estado ha venido desembolsando un promedio de 200 mil soles diariamente por mantener a los 950 efectivos en el valle, aun cuando las protestas contra el proyecto minero ya cesaron.

Ayer, en una entrevista difundida a través de RTV, el jefe policial cuestionó que esta disposición sea criticada, cuando la labor del Estado es garantizar que no haya muertos a raíz de la conflictividad social. No obstante, informó sobre esta redistribución para darle una ocupación a los policías.

"Tenemos que darle una ocupación y una actividad a ese personal para que apoye en labores de seguridad pública", dijo Zanabria.

Asimismo, explicó que cada comisaría de los distritos que conforman el valle de Tambo ha recibido un incremento de 10 policías para fortalecer el patrullaje integrado.

Agregó que desarrollarán actividades de proyección social y programas preventivos.

La semana pasada, los voceros de la población que rechaza el proyecto Tía María dieron a conocer que no acatarán paro durante esta temporada de verano. Al cuestionarle este punto, Zanabria manifestó que la Defensoría del Pueblo califica el tema como un conflicto latente y por ende, no se puede esperar a que haya protestas para recién enviar policías. "Mucho cuestionan que es un gasto, pero el supremo gobierno ha establecido que no tenga costo social (...) aquí no importa cuántos efectivos tengamos que asignar, el hecho es que no puede haber muertos", afirmó.

Policía de salvataje

Recientemente se difundieron quejas sobre la disminución de policías de la Unidad de Salvataje para las playas del litoral de Arequipa.

Zanabria refutó esa información y dijo que, por el contrario, enviaron más policías, un total de 250.

Enseguida dijo que las quejas provienen de un grupo de personas que tienen intereses particulares. Según Zanabria, algunos suboficiales estaban laborando en un sistema de 9 días de trabajo por 5 días de descanso, lo cual no está permitido.

Además, negó que haya malas condiciones para los policías, aclarando que los municipios les dan refrigerios.