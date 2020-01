Lince: mujer implicada en crimen de Isaac Hilario en el local de McDonald’s se pronunció

Issac Hilario perdió la vida en un local de McDonald’s a manos de unos sicarios que irrumpieron en el establecimiento de comida rápida del centro comercial Risso (Lince), el último jueves por la noche. Ante este panorama, muchas hipótesis han surgido respecto al móvil del crimen.

Previo al fuerte impacto de bala que recibió la víctima, tres mujeres lo acompañaban. Una de ellas fue implicada en el crimen y declaró a la prensa.

En un reportaje que emitió Cuarto Poder, la adolescente de 16 años, que trabaja como modelo y anfitriona en varios locales de Lince e Independencia, se pronunció para negar la culpabilidad del homicidio de Hilario.

“Yo también quería hacer eso (declarar) para poner a muchas personas en claro, porque me están implicando en eso, me están implicando en algo que no tuve nada que ver, porque la familia también lo dice”, expresó la joven modelo a través de un audio de WhatsApp.

Respecto al motivo por el cual la joven estuvo acompañando al empresario, se supo que ella estuvo en el restaurante debido a que, supuestamente, le iban a hacer una propuesta de trabajo.

Según las pesquisas que realizó la Policía, las tres féminas que se dirigían al local de McDonald’s del centro comercial Risso por la avenida Arequipa tuvieron una conversación. Ellas decidieron sentarse en una banca, cuando de pronto una mujer se les acerca.

Minutos más tarde, las tres mujeres entran al restaurante sin la cuarta fémina. Previo a su ingreso, las 4 señoritas tuvieron un encuentro en la puerta de McDonald’s.