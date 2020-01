Sin todavía enterarse de las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación (Minedu), decenas de profesores llegaron ayer al exterior del Hospital Bartolomé Herrera, en Alfonso Ugarte, a fin de obtener el certificado de salud mental que hasta hace unos días era un requisito para postular a una de las plazas del concurso docente.

“Ayer llegué a las 5 a.m. y ya no había cupos. Hoy he venido a las 3 a.m. y tampoco he encontrado. El primero de la fila me dijo que está aquí desde la 1 p.m. y ha tenido que amanecerse", contó una maestra.

Desde la aprobación del Decreto Supremo 017-2019, en diciembre del año pasado, el Minedu implementó nuevas medidas para la contratación docente, supuestamente con el objetivo de acelerar la cobertura de plazas vacantes. Se incluyeron requisitos como el certificado de buena salud, tanto física como mental.

Para el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), sin embargo, dicha medida atenta contra el poco sueldo que reciben los profesores, por lo que, avalándose en el artículo 49 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, enviaron una solicitud al Minedu para que el sector asuma el pago para obtener esos documentos.

“No es posible que además del sueldo irrisorio que tenemos los maestros, ahora nos pidan un certificado que cuesta más de S/ 50. El Minedu tiene que dar las facilidades al magisterio para la obtención de este documento”, se lee en el comunicado del Sutep.

En respuesta, a través del oficio múltiple 0008-2020, del 10 de enero de este año, el Minedu dispuso que el estado de buena salud mental y física, en caso de no tener un certificado, se pueda “acreditar” con una simple declaración jurada.

Dicha comunicación fue dirigida a los directores regionales de Educación, de las ugeles y también a los responsables de los colegios militares.

Enterados de la decisión del Minedu, el Colegio de Profesores y Colegio de Psicólogos de Piura calificó la decisión del Minedu de “riesgosa”, pues se podría terminar contratando a docentes no adecuados para atender situaciones como bullying u otros.

MÁS DIFICULTADES

Además del problema económico, muchos docentes se quejaron que era muy corto el tiempo que tenían para obtener el certificado, lo que se agrava mucho más porque no todos los hospitales tienen áreas que los emitan. Indicaron que el documento es más difícil de tramitar en las regiones.

Certificado de antecedentes penales

Entre otros cambios, el Minedu también dispuso que, en caso de no tener un certificado de antecedentes penales, los postulantes docentes puedan presentar una declaración jurada.

Este diario intentó obtener la versión del Minedu, pero al cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

Los docentes que hayan cometido delitos como trata de personas están impedidos para ingresar a prestar servicios en cualquier instancia del sistema educativo.