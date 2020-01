Se van conociendo más detalles sobre el asesinato en McDonald’s de Risso en Lince. Se trata del testimonio de Kaire Velasco, pareja de Isaac Hilario, quien negó estar implicada en el crimen y pidió a las autoridades que investiguen el caso.

“Publicaron que yo fui y todo eso. No pueden señalar a alguien de quien no están seguros. Dicen que yo estaba sentada ahí, pero no era yo”, declaró en conversación con Domingo al Día.

La joven de nacionalidad venezolana contó que minutos antes del asesinato de Hilario ella conversó a través de WhatsApp con él. “Me dijo que me amaba y se fue al aeropuerto, eso fue lo que me hizo creer a mi”, detalló.

Alrededor de las 6:00 p.m., el empresario que residía en Estados Unidos le escribió a Kaire contándole que ya estaba en el aeropuerto, sin embargo, en realidad se dirigió al local de comida rápida, donde se encontró con tres mujeres.

Velasco, de 20 años, agregó que no conoce a las tres mujeres que aparecen en las cámaras de seguridad del establecimiento en Lince. De acuerdo a la Policía, ellas serían de Venezuela y se dedicarían a la prostitución.

Hombre asesinado en Risso habría sido proxeneta, según investigación policial

Tras la muerte de Isaac Hilario Huamanyalli al interior de un local de McDonald’s, en el centro comercial Risso en Lince, la Policía viene manejando diversas hipótesis que motivaron el crimen.

Según la investigación policial, el occiso habría sido parte de una red proxeneta que se dedicaba a cobrar cupos para proteger a meretrices. De acuerdo con la PNP, el occiso también se contactaba con mujeres para que ofrezcan sus servicios sexuales en algunos puntos de Lima.

Se presume que ambas razones habrían motivado el asesinato contra el ciudadano peruano que radicaba en Estados Unidos.